Tahliye ümidiyle geldi cezaevine döndü: Mehmet Akif Ersoy dairelerdeki partileri anlattı!
Habertürk televizyonundaki uyuşturucu skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy itirafçı olmak istedi. Uyuşturucu kullandığını kabul eden Ersoy, soruşturmayla ilgili yeni bilgi vermediği için tahliye edilmedi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:00