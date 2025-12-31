Tahliye ümidiyle geldi cezaevine döndü: Mehmet Akif Ersoy dairelerdeki partileri anlattı!

ATEŞ VE ÇAĞLI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Habertürk TV'nin eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in yanı sıra işadamı Mustafa Karataş gözaltına alınmıştı. Karataş, adli kontrolle serbest kalırken, Veyis Ateş ve Taner Çağlı 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak'tan tutuklanmıştı. Ateş ve Çağlı'nın ifadeleri de ortaya çıktı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'u konuk aldığı Youtube yayınında "Bence her anneye seni gösterip, 'Bu adama gördüğün kadarıyla kızını verir misin?' diye sorsak, her anne 'Evet' der" diyen Taner Çağlı, kendisine ait yata Mehmet Akif Ersoy'un 2 kızla birlikte geldiğini söyledi. "Aşırı derecede alkollüydüler" diyen Çağlı, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.