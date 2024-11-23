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Tarihi Uzun Çarşı'da asrın felaketinin izleri siliniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde yıkılan Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni yeniden ayağa kaldırıyor. Geçici prefabrik çarşıya taşınan esnaf önümüzdeki yıl yeni iş yerlerine kavuşacak. Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız" dedi.