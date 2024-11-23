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Tarihi Uzun Çarşı'da asrın felaketinin izleri siliniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde yıkılan Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni yeniden ayağa kaldırıyor. Geçici prefabrik çarşıya taşınan esnaf önümüzdeki yıl yeni iş yerlerine kavuşacak. Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız" dedi.

MURAT KARAMAN
MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 23.11.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 07:16
Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinde yıkılan Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni yeniden ayağa kaldırıyor. Geçici prefabrik çarşıya taşınan esnaf önümüzdeki yıl yeni işyerlerine kavuşacak.

Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor

Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu kadim şehri yeniden inşa ve ihya edeceğiz" dedi. Uzun Çarşı'nın ilk etabında 6 bin 441 metrekarelik alanda Antakya mimarisine uygun 131 dükkân ve iş eri inşa edilecek.

Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor

Bölgede sondaj çalışmaları başladı. İşyerleri zemin+1'i geçmeyecek şekilde yapılacak. Sit alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi'nde 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatlar sürüyor. 7 etapta 426 dükkânın inşasına başlandı. Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11 bin 254 metrekare alanda 54 dükkân ve 47 konut inşa edilecek.

Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor

DEVLETİMİZİN HIZI İÇİMİZİ RAHATLATIYOR
Hatay esnafından Uğur Yılmaz, "Hayata tutunmaya, yeniden doğmaya başladık. Konteyner dükkânlarımızın çarşının hemen yanı başında olması bizim için çok avantajlı oldu.

Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor

Bu lokasyonda çarşının nasıl ilerlediğini gözlerimizle gördüğümüz için o konuda kalbimiz çok müsterih ve rahat" derken, esnaf Uğur Öztürk ise "Bakanımız bölgeye gelerek esnafla sık sık istişarelerde bulundu ve bizlerden fikir aldı.

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