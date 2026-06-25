Terör örgütü PKK'nın tasfiyesinde yeni aşama!
Cumhur İttifakı'nın başlattığı ve Türkiye'nin prangalarından kurtulması anlamına gelen 'Terörsüz Türkiye' hedefinde son aşamalara gelindi. Yasal veya idari düzenlemeye geçilmeden önce terör örgütü PKK'nın tasfiyesi için silah bıraktığının ve kendini feshettiğinin somut olarak görülmesi en önemli maddelerden biridir. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde 'Terörsüz Türkiye' sürecine yer verdi. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:23