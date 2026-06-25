Terör örgütü PKK’nın tasfiyesinde yeni aşama!

Bizde ise…

Terörsüz Türkiye iradesinin temelinin atıldığı tarih olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te yaptığı konuşmalardaki şu mesajları esas alınabilir:

"Bizim, her şeyden önce iç cephemizi, yani milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını tahkim etmemiz gerekiyor. İç cephemiz sağlam durdukça, hiçbir sinsi oyun, hiçbir hain tuzak Türkiye'ye zarar veremez!"

Terörsüz Türkiye idealinin en kritik eşiğinin aşılmasında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2025 tarihli grup toplantısındaki o ezber bozan çıkışının tarihi rolü vurgulanabilir. İmralı'ya atıfla… "…Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın!"

O günden bugüne pek çok aşama kat edildi. İmralı'nın silahlara veda ve örgütü fesih çağrısı, örgütün fesih kararını açıklaması, ilk silah bırakma hamlesi… 5 Ağustos 2025'te TBMM'de Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması. 18 Şubat 2026 tarihinde komisyon raporunun ezici çoğunlukla kabulü.



