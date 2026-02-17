Türkiye’nin Afrika açılımında yeni eşik! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya ziyareti

11 YIL SONRA YENİDEN ETİYOPYA'DA



Başkan Erdoğan, Etiyopya'ya en son 21-23 Ocak 2015 tarihlerinde resmi ziyarette bulunmuştu. 11 yılın ardından gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. 2015 yılındaki temaslarda ikili ve bölgesel meseleler ele alınmış, ayrıca bir iş forumu düzenlenmişti. Bugünkü ziyaretin ise ekonomik iş birliğini daha da derinleştirmesi ve stratejik ortaklığı güçlendirmesi bekleniyor.