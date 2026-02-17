Türkiye’nin Afrika açılımında yeni eşik! Başkan Erdoğan'dan Etiyopya ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye-Afrika ilişkilerinde stratejik öneme sahip bu ziyaret kapsamında ikili ticaret hacminin artırılması, savunma sanayi iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları masaya yatırılacak. Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yapacağı görüşmede önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 06:57