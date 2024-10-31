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Türkiye'yi izleyen küresel güç merkezleri 'Öcalan' çağrısıyla şaşkına döndü | Mahmut Övür yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı ve Başkan Erdoğan'ın sonraki mesajlarıyla ilgili bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür yazısında, "Türkiye'yi dışarıdan izleyen küresel güç merkezleri de şaşkındı ki, "Türkiye ne yapmaya çalışıyor?" diye soruyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 31.10.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 07:20
Türkiye’yi izleyen küresel güç merkezleri ’Öcalan’ çağrısıyla şaşkına döndü | Mahmut Övür yazdı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısı ve mesajları siyaset sahnesinin 1 numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde konuyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Türkiye’yi izleyen küresel güç merkezleri ’Öcalan’ çağrısıyla şaşkına döndü | Mahmut Övür yazdı

İşte Mahmut Övür'ün "Türk ve Kürt Yüzyılı" başlıklı yazısı:

Cumhuriyet'in 101'inci yıldönümü törenleri için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Öyle bir zaman ki, tıpkı 100 yıl önceki gibi herkesin dilinde Türkiye'nin geleceği var.

Türkiye’yi izleyen küresel güç merkezleri ’Öcalan’ çağrısıyla şaşkına döndü | Mahmut Övür yazdı

Son dönemde o geleceğe ilişkin ilginç açıklamalar da gelince merak bir hayli artı. Önce Başkan Erdoğan'ın ısrarlı iç cephe vurgusu, ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'le başlayan ve 22 Ekim'de Öcalan eksenli çağrısıyla tepe noktaya varan açıklamaları, bütün gözleri içeride Cumhur İttifakı'na, dışarıda da Türkiye'ye çevirdi.

Türkiye’yi izleyen küresel güç merkezleri ’Öcalan’ çağrısıyla şaşkına döndü | Mahmut Övür yazdı

O geceye katılanlar büyük çoğunlukla ümitvar yaklaşsalar da önceki çözüm süreçleri sonrası yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle biraz kaygılıydı. Kiminle konuşsam hiç değişmeyen şu sorular birbiri ardına sıralanıyordu:

Türkiye’yi izleyen küresel güç merkezleri ’Öcalan’ çağrısıyla şaşkına döndü | Mahmut Övür yazdı

"Öcalan etkili olabilir mi? Bu bizim projemiz mi? Ve ABD bu kadar yatırım yaptığı bir örgüte silah bıraktırır mı?"

Türkiye'yi dışarıdan izleyen küresel güç merkezleri de şaşkındı ki, "Türkiye ne yapmaya çalışıyor?" diye soruyorlardı.

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