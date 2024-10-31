Türkiye’yi izleyen küresel güç merkezleri ’Öcalan’ çağrısıyla şaşkına döndü | Mahmut Övür yazdı

"Öcalan etkili olabilir mi? Bu bizim projemiz mi? Ve ABD bu kadar yatırım yaptığı bir örgüte silah bıraktırır mı?"

Türkiye'yi dışarıdan izleyen küresel güç merkezleri de şaşkındı ki, "Türkiye ne yapmaya çalışıyor?" diye soruyorlardı.