Türkiye'yi izleyen küresel güç merkezleri 'Öcalan' çağrısıyla şaşkına döndü | Mahmut Övür yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı ve Başkan Erdoğan'ın sonraki mesajlarıyla ilgili bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür yazısında, "Türkiye'yi dışarıdan izleyen küresel güç merkezleri de şaşkındı ki, "Türkiye ne yapmaya çalışıyor?" diye soruyorlardı." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 31.10.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 07:20