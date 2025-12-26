Yavaş’ın kamu kaynaklarını kendi siyasi kampanyası için kullandığı ortaya çıktı: Belediye imkânlarıyla mitinge soruşturma

Mansur Yavaş'a yönelik soruşturmalar zincirine bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı adaylığı sürecinde Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkânlarını siyasi propaganda için kullandığı gerekçesiyle soruşturma izni istedi. Bu dosya, Ekim ayında mahkeme kararına rağmen uygulanmayan imar planı değişikliği, Kasım ayında gündeme gelen konser harcamaları ve 13 Ocak 2025'te Ankapark'a ilişkin istenen soruşturma izinlerinin ardından Yavaş hakkında talep edilen 4'üncü soruşturma oldu...