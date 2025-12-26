Yavaş’ın kamu kaynaklarını kendi siyasi kampanyası için kullandığı ortaya çıktı: Belediye imkânlarıyla mitinge soruşturma

BAŞKANLIK KOLTUĞU BOŞ, KAYNAKLAR SİYASETE AKTI

Çankırı mitingi, incelemelerde en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. CHP ve İYİ Parti bayraklarının altında yapılan bu siyasi mitingde tüm teknik düzeneklerin ABB ekipleri tarafından hazırlandığı, ses sisteminin ABB'ye ait olduğu ve belediye personellerinin görev yaptığı saptandı. Soruşturma konusu olaylar, Mansur Yavaş'ın ABB Başkanlığı görevini fiilen sürdürdüğü ancak makamın sorumluluklarını yerine getirmek yerine şahsi siyasi kariyerini öncelediği bir dönemde gerçekleşti. Ankara halkı belediyeden hizmet beklerken, Yavaş'ın mesaisini ve belediyenin bütçesini şehir şehir gezerek kendi adaylığı için harcaması "görevi kötüye kullanma" suçlamasının temelini oluşturdu.