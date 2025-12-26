Trend Galeri Trend Gündem Yavaş'ın kamu kaynaklarını kendi siyasi kampanyası için kullandığı ortaya çıktı: Belediye imkânlarıyla mitinge soruşturma

Mansur Yavaş'a yönelik soruşturmalar zincirine bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı adaylığı sürecinde Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkânlarını siyasi propaganda için kullandığı gerekçesiyle soruşturma izni istedi. Bu dosya, Ekim ayında mahkeme kararına rağmen uygulanmayan imar planı değişikliği, Kasım ayında gündeme gelen konser harcamaları ve 13 Ocak 2025'te Ankapark'a ilişkin istenen soruşturma izinlerinin ardından Yavaş hakkında talep edilen 4'üncü soruşturma oldu...

Mansur Yavaş'a yönelik soruşturmalar zincirine bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı adaylığı sürecinde Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkânlarını siyasi propaganda için kullandığı gerekçesiyle soruşturma izni istedi.

Miting organizasyonlarında ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in de Yavaş'ın yanında yer alarak süreci yönettiği görüldü. Bu dosya, Ekim ayında mahkeme kararına rağmen uygulanmayan imar planı değişikliği, Kasım ayında gündeme gelen konser harcamaları ve 13 Ocak 2025'te Ankapark'a ilişkin istenen soruşturma izinlerinin ardından Yavaş hakkında talep edilen 4'üncü soruşturma oldu.

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı adaylığı sürecinde kamu kaynaklarını kendi siyasi kampanyası için kullandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın araştırmalarına göre Yavaş, Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediyenin araçlarını, personelini ve teknik ekipmanlarını seferber ederek CHP ve İYİ Parti bayrakları altında siyasi propaganda yaptı. Seçim öncesi halka "Belediye imkânlarını kullanmayacağım" sözü veren Yavaş'ın hem bu sözünü tutmadığı hem de halen ABB Başkanı olduğu halde görevini ihmal ederek kendi siyasi ikbalinin peşine düştüğü tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) tespit edilen usulsüzlük iddiaları üzerine harekete geçti. Mülkiye Müfettişleri, MASAK ve Sayıştay denetçilerinin raporlarına yansıyan bulgular, başkentte "hizmet" bütçesinin nerelere harcandığını gözler önüne serdi. Hem milyonluk konser harcamaları hem de belediye araçlarının şehir dışındaki parti mitinglerinde kullanılması nedeniyle Mansur Yavaş ve ekibi hakkında inceleme başlatıldı.

HİZMET ARACI MI, SEÇİM OTOBÜSÜ MÜ?

Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" sıfatıyla yürüttüğü kampanyada, belediye kaynaklarının cömertçe kullanıldığı ortaya çıktı.

İddialara göre; 9 Mayıs 2023'teki Karabük mitinginde alanın dolu görünmesi amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla insan taşındı.

11 Mayıs 2023'teki Çankırı mitinginde ise sahne ve ses düzeninin bizzat ABB envanterine kayıtlı olduğu ve kurulumun belediye personeli tarafından yapıldığı belirlendi.
Vatandaşın vergileriyle alınan araçların ve teknik ekipmanların, CHP ve İYİ Parti bayrakları altındaki siyasi organizasyonlara tahsis edilmesi, "Belediye bütçesi seçim kampanyasına mı sponsor oldu?" sorusunu akıllara getirdi.

BAŞKANLIK KOLTUĞU BOŞ, KAYNAKLAR SİYASETE AKTI

Çankırı mitingi, incelemelerde en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. CHP ve İYİ Parti bayraklarının altında yapılan bu siyasi mitingde tüm teknik düzeneklerin ABB ekipleri tarafından hazırlandığı, ses sisteminin ABB'ye ait olduğu ve belediye personellerinin görev yaptığı saptandı. Soruşturma konusu olaylar, Mansur Yavaş'ın ABB Başkanlığı görevini fiilen sürdürdüğü ancak makamın sorumluluklarını yerine getirmek yerine şahsi siyasi kariyerini öncelediği bir dönemde gerçekleşti. Ankara halkı belediyeden hizmet beklerken, Yavaş'ın mesaisini ve belediyenin bütçesini şehir şehir gezerek kendi adaylığı için harcaması "görevi kötüye kullanma" suçlamasının temelini oluşturdu.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN "BELEDİYE İMKÂNI KULLANMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Yavaş, seçim sürecine başlamadan hemen önce yaptığı açıklamada kamuoyuna şu sözleri vermişti:
"Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım, izne ayrılacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım."
Ancak raporlar, Yavaş'ın bu sözlerin aksine görevde olduğu halde belediye imkânlarını sonuna kadar kullandığını, ABB bütçesini ve araç parkını siyasi kampanyası için devreye soktuğunu ortaya koydu.

Ortaya çıkan bu tablo, Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçimleri öncesinde yaptığı iddialı konuşmaları da yeniden gündeme taşıdı. O dönem rakibini eleştirerek, "Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız" vaadinde bulunan Yavaş'ın, bugün benzer iddialarla soruşturma geçirmesi kamuoyunda dikkat çekici bir çelişki olarak yorumlandı.