1 aylık anne Katre Turan'dan kızı Ayşe Elisa ile yeni paylaşım! Minik Turan'a bakışları kalpleri ısıttı...
Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile 2022 yılında dünyaevine giren Katre Turan, evliliklerini 2026 yılının başında dünyaya gelen kızları ile taçlandırmıştı. Ünlü çiftten son olarak anne Turan, kızları Ayşe Elisa ile yürekleri ısıtan bir paylaşıma imza attı.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 11:11