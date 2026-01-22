Trend Galeri Trend Magazin 10 çocuklu anne cani çıktı! 25 yıl boyunca evinde işkenceyle "köle" saklamış! Savunması pes dedirtti...

10 çocuk annesi bir kadın, evine aldığı genç kızı tam çeyrek asır boyunca "köle" gibi kullandı. Mahkeme çıkışında "Pişman mısınız?" sorusuna verdiği o buz gibi cevap ve takındığı tavır ise duyanların kanını dondurdu. İşte Gloucester'daki o korku evinin tüyler ürperten detayları...

Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 08:54
İngiltere'nin Gloucester şehrinde yaşanan ve ülke gündemine oturan olayda, 56 yaşındaki Amanda Wixon isimli kadın, evine aldığı bir genci 25 yıl boyunca esir tutarak akılalmaz işkencelere maruz bıraktı. Mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunan Wixon'ın, duruşma sonrası sergilediği pişmanlıktan uzak tavırlar, en az işlediği suçlar kadar tepki topladı.

"HAPİSHANE HÜCRESİ"NDE GEÇEN BİR ÖMÜR

Olayın geçmişi 1995 yılına dayanıyor. O dönem henüz 16 yaşında olan mağdur, Wixon'ın evine taşındı. Ancak bu taşınma, genç kız için çeyrek asır sürecek bir kabusun başlangıcı oldu. Mahkeme kayıtlarına göre Wixon, kurbanını tam 25 yıl boyunca evinden dışarı adım atmasına izin vermeden rehin tuttu.

Polis baskınıyla kurtarılan ve şu an 40'lı yaşlarında olan kadının yaşadığı oda, polis memurları tarafından "bir hapishane hücresi"ne benzetildi. Mağdurun, Wixon'ın 10 çocuğuna bakıcılık yapmaya zorlandığı, evin tüm temizliğini tek başına üstlendiği, sadece yemek artıklarıyla beslendiği ve yalnızca geceleri gizlice yıkanabildiği ortaya çıktı.

SÜPÜRGE SAPIYLA DİŞLERİNİ DÖKTÜ

İki hafta süren dava sürecinde jüri, mağdurun yaşadığı "korkunç muamele" ve "sayısız saldırı"nın detaylarını dinledi. Wixon'ın uyguladığı şiddet yöntemleri ise kan donduracak cinstendi:

  • Sistematik Şiddet: Wixon bir keresinde kadının yüzüne süpürge sapıyla vurarak dişlerini döktü.
  • Kimyasal İşkence: Mağdurun boğazına zorla bulaşık deterjanı sıkıldığı ve yüzüne çamaşır suyu atıldığı belirtildi.
  • Zorla Saç Kazıtma: Kadının kafası defalarca zorla kazıtıldı.
  • Tıbbi İhmal: Mağdurun 20 yıl boyunca hiçbir doktor veya diş hekimi görmediği, dişlerinin çoğunun döküldüğü ve bulunduğunda aşırı zayıf olduğu tespit edildi.

MAHKEME ÇIKIŞI ŞOKE EDEN SÖZLER: "BEN YAPMADIM"

Wixon'ın öz oğlunun polise ihbar etmesiyle 2021 yılında özgürlüğüne kavuşan kadın koruma altına alınırken, "zorla çalıştırma", "hürriyeti tahdit" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Wixon suçlu bulundu. Ancak asıl şok, Wixon'ın mahkeme çıkışında yaşandı.

Gazetecilerin, "25 yıl köle olarak tuttuğunuz kadın için bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna soğukkanlılıkla "Pek bir şey yok" yanıtını veren Wixon, pişman olup olmadığı sorulduğunda ise şu cevabı verdi: "Hayır. Ben yapmadım."

Kendisini bir "canavar" olarak görüp görmediği sorulduğunda ise Wixon, "Ne düşünüyorsanız onu söyleyin" diyerek umursamaz bir tavır sergiledi.

10 YIL HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Wixon'ın avukatı Edward Hollingsworth, savunmasında evdeki diğer çocukların da bakımsız olduğunu iddia ederek, durumun sistematik bir istismardan ziyade "ihmal" olduğunu savundu. Wixon ise mağdurun yüzüne süpürgeyle vurduğu iddialarını reddederek, "Yapmadığımı iddia ettiğim bir şey için neden üzgün olayım?" dedi.

Bir muhabirin Mart ayındaki karar duruşmasında 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini hatırlatması üzerine Wixon sinirlenerek, "Bunu biliyorum. Beni aptal mı sanıyorsun?" şeklinde çıkıştı.

DEDEKTİF: "KARİYERİMDE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Gloucestershire Polisi'nden Dedektif Çavuş Alex Pockett, tüm kariyeri boyunca böyle bir vakayla karşılaşmadığını belirterek, "Mağdur evde gerçekten çok kötü muamele görmüş. Bunun onun üzerinde büyük bir etkisi olduğu açık" dedi.

Kurtarılan kadın şu anda koruyucu bir ailenin yanında yaşıyor, üniversiteye gidiyor ve yurtdışı tatilleriyle hayatını yeniden kurmaya çalışıyor. Ancak yaşadığı travma nedeniyle hala kabuslar gördüğü ve sürekli temizlik yapma isteği duyduğu belirtiliyor.

Cani anne Amanda Wixon'ın cezası 12 Mart'ta açıklanacak.