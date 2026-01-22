Trend
10 çocuklu anne cani çıktı! 25 yıl boyunca evinde işkenceyle "köle" saklamış! Savunması pes dedirtti...
10 çocuk annesi bir kadın, evine aldığı genç kızı tam çeyrek asır boyunca "köle" gibi kullandı. Mahkeme çıkışında "Pişman mısınız?" sorusuna verdiği o buz gibi cevap ve takındığı tavır ise duyanların kanını dondurdu. İşte Gloucester'daki o korku evinin tüyler ürperten detayları...
Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 08:54