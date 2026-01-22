10 çocuklu anne cani çıktı! 25 yıl boyunca evinde işkenceyle "köle" saklamış! Savunması pes dedirtti...

MAHKEME ÇIKIŞI ŞOKE EDEN SÖZLER: "BEN YAPMADIM"

Wixon'ın öz oğlunun polise ihbar etmesiyle 2021 yılında özgürlüğüne kavuşan kadın koruma altına alınırken, "zorla çalıştırma", "hürriyeti tahdit" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Wixon suçlu bulundu. Ancak asıl şok, Wixon'ın mahkeme çıkışında yaşandı.

Gazetecilerin, "25 yıl köle olarak tuttuğunuz kadın için bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna soğukkanlılıkla "Pek bir şey yok" yanıtını veren Wixon, pişman olup olmadığı sorulduğunda ise şu cevabı verdi: "Hayır. Ben yapmadım."

Kendisini bir "canavar" olarak görüp görmediği sorulduğunda ise Wixon, "Ne düşünüyorsanız onu söyleyin" diyerek umursamaz bir tavır sergiledi.