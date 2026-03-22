10 gündür tedavi altındaydı! Yasemin Yürük taburcu oldu

Etiler'de geçirdiği talihsiz kaza sonrası 10 gündür tedavi gören Yasemin Yürük taburcu edildi. İşte "Canım çok yanıyor" diyerek gözyaşı döken ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında son gelişme!

Giriş Tarihi: 22.03.2026 10:20
Etiler sokaklarında geçirdiği talihsiz kaza sonrası kaval kemiği kırılan ve günlerdir hastane odasından yaptığı duygusal paylaşımlarla hayranlarını korkutan Yasemin Yürük'ten müjdeli haber geldi.

Yaklaşık 10 gündür süren zorlu tedavi süreci tamamlanan ünlü şarkıcı, nihayet taburcu oldu.

Sağlık durumu merak edilen Yürük, sosyal medya hesabından evinden bir paylaşım yaparak takipçilerine iyi olduğunun mesajını verdi.

NELER OLMUŞTU?

Hepsi grubunun unutulmaz isimlerinden olan Yasemin Yürük, talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti. Etiler'de yürüş yapan Yürük, dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırılırken, ayağının da iki yerden kırıldığı öğrenildi. Yasemin Yürük'e sevenlerinden birçok geçmiş olsun mesajı gelmişti.

HASTANEDEN PAYLAŞTI!

Ünlü isim Yasemin Yürük son olarak hastanede yürümeye çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. "Bebek adımları" ifadesini kullanan Yürük şunları söylemişti:

"BAYGINLIK GEÇİRECEK KADAR CANIM YANIYOR"

"Hala hastanedeyim. Fizik tedavi hemen başladı. Walker kullanmaya başladım. Yüklenemiyorum hala çok ciddi ödem ve hissizlik var. Ağrı kesiciler olmazsa ağrıdan baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor. Ama inadımdan tabii ki direniyorum. En kısa zamanda toparlayacağım inşallah"

"KENDİME YENİ GELEBİLDİM"

Yürük geçen günde yaptığı paylaşımda, "Kendime yeni gelebildim. İyiyim çok şükür. Allah beterinden korusun" demişti.

8 GÜNLÜK HASTANE SÜRECİNDE KRİTİK EŞİK
Bir haftadır hastanede müşahede altında tutulan Yürük, durumunun sanıldığından çok daha ciddi olduğunu vurgulamıştı.

"KAVAL KEMİĞİME PLATİN TAKILDI"
Ünlü şarkıcı, sıradan bir kırıkla karşı karşıya olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Selamlar hepinize, bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Bugün 8. günümüz... Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım çok, tarifsiz... Bu normal bir kırık değil öncelikle onu söyleyebilirim. Benim kırığım ön kaval kemiğimden yani ön bacağımdan. Oraya platin takıldı."

DOSTLARINA SİTEM VE TEŞEKKÜR BİR ARADA
Hastanede kaldığı uzun süre boyunca kimlerin yanında olduğunu gözlemlediğini belirten Yürük, sitem dolu sözlerle "dostluk" vurgusu yapmıştı:

"Bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun hastanede kalıyorsa bilin ki çok ciddi bir durum var. 'Aradım, dönmedi' gibi bir durum değil de onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu durumda ben herkesi tanımış oldum, çok da iyi oldu açıkçası. Ama çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım varmış."

"HİS KAYBI VAR AMA GEÇECEK"
Şu an eve geçiş hazırlığı yapıldığı için serum almadığını ve bu yüzden ağrılarının arttığını belirten ünlü isim, hayranlarını korkutan o detayı da paylaşmıştı:

"İnşallah en kısa zamanda yürüyebileceğim. His kaybı var çünkü ama geçecek inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin."

Öte yandan Yürük, eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'le de yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı, ekibin geri kalan üçlüsü Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'nın da bir süre sonra müziği bırakmasıyla sonuçlanmıştı.

YAŞANANLAR TAM ANLAMIYLA YANSITILMADI

O dönemde yaşananlar, kamuoyuna tam anlamıyla yansıtılmasa da taraflar arasında üstü kapalı göndermeler ve imalı açıklamalar eksik olmamıştı.

Yıllar içinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve röportajlar, gruptaki kopuşun sanıldığından daha derin olduğunu gösteriyordu.

Gülçin Ergül, ayrılığın ardından müzik kariyerine tek başına devam ederken, diğer üç üye farklı alanlarda yollarını çizdi.

YENİDEN BİR ARAYA GELİP GELMEYECEKLERİ HEP MERAK KONUSU OLDU

Grubun dağılmasının ardından geçen yıllar boyunca hayranlar, dört eski dostun bir araya gelip gelmeyeceğini hep merak etti. Ancak bu konuda herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.

ESKİ DEFTERLER BİR KEZ DAHA AÇILDI!

Eski grup üyeleri arasında atışma zaman zaman gündeme gelirken yeni olay patlak verdi. Instagram hesabında paylaşım yapan Yasemin Yörük, bir grubun konserini alıntıladı ve ego göndermesi yaptı. Yörük, "Ego savaşlarının olmadığını görüyoruz açıkça. Tekrar birlikteler... Biz hala ve hala ego savaşları... Yazık..." ifadelerini kullandı.

Bu mesaja saatler sonra yanıt veren Gülçin Ergül'den ayna göndermesi geldi. Açıklama yapan Ergül şu ifadeleri kullandı:

Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli söylememe de gerek olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor.

Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke. Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada istediği olmadığı için ağlayarak "neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun" hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan. Saygısızlığa ok değilim.

İkili arasında yaşanan bu tartışmanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.

"GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM"

Öte yandan Gülçin Ergün geçen aylarda da Hepsi grubundan çıktıktan sonra yaşadığı süreci açıklamıştı.

O dönemde sessiz kalmayı tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, arkadaşları hakkında olumsuz konuşmamak adına bu yolu seçtiğini belirtti. Ancak zamanla üzerine atılan bazı suçlamaların gerçeği yansıtmadığını hissettiğinde sessizliğini bozma ihtiyacı duyduğunu söyledi.

"İnsanlar olayları dışarıdan izlediklerinde her zaman en basit sebebi bulmaya çalışıyorlar. Ama gerçekler çok daha karmaşık. Ben kimseyi üzmek istemem ama zamanında söylenenler benim için de çok yaralayıcıydı. Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bu durumun getirdiği ağırlığı taşımak zorunda kaldım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum," diyerek duygularını dile getirmişti.