Trend Galeri Trend Magazin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde duygusal satırlar... Hülya Koçyiğit: "Geçen yılların değiştirmediği bir sevgi"

10 Kasım'da Türkiye, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andı. Ünlüler de sosyal medyadan paylaştıkları duygusal mesajlarla, Atatürk'e olan sevgilerini bir kez daha gözler önüne serdi...

Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:07
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ünlüler, sosyal medya üzerinden kalplerindeki özlemi ve saygıyı dile getirdi. Ünlü isimlerin Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü andıkları ve onun mirasını hatırlatan paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Ata'mızı ebediyete uğurladığımız günün 87. yıl dönümü bugün… Geçen yılların değiştiremediği bir sevgi ve şükran var içimizde.
Çünkü o sadece bir komutan, bir devlet adamı değildi; o bir milletin kaderini değiştiren bir liderdi. Özgürlük, bağımsız ve cumhuriyetimizi bize armağan eden bir değerdi. Ve biz bugün onun emanetlerini aynı inançla taşırken tüm dünyanın saygı duyduğu o lideri, bir kez deha sonsuz saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz.. Ruhun şad olsun Atam… "

TÜRKAN ŞORAY

"Yıllar yılı artan hayranlıkla, minnetle, özlemle... Kalbimdesin..."

İREM HELVACIOĞLU

CEYDA ATEŞ

DERYA ULUĞ

SİNEM KOBAL

DOĞUŞ

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

BERK OKTAY

BEGÜM ÖNER