10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde duygusal satırlar... Hülya Koçyiğit: "Geçen yılların değiştirmediği bir sevgi"
10 Kasım'da Türkiye, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andı. Ünlüler de sosyal medyadan paylaştıkları duygusal mesajlarla, Atatürk'e olan sevgilerini bir kez daha gözler önüne serdi...
Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:07