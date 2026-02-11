Trend Galeri Trend Magazin "10 kişiyle flört edebilirim" demişti! Melis İşiten'e tepkiler çığ gibi: "Özgürlük değil duygusal kaos!"

Melis İşiten'in "10 kişiyle flört ediyorum" çıkışı, "Sadakat mi yoksa seçenek bolluğu mu?" tartışmasının fitilini ateşledi! Melis İşiten'in bu sözleri özgürlük mü, yoksa duygusal bir savrulma mı? Mevlüt Tezel modern ilişkilerdeki "mavi boncuk" çıkmazının perde arkasına değindi.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 11.02.2026 07:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 08:33
Ünlü oyuncu Melis İşiten "Sevgilim yok ama aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekâr, insanlar istedikleri kadar flört edemezler mi?" demiş.
Ve bu açıklama sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Aslında flört etmek ile sevgili olmak karıştırılan kavramlar.
Flört kelimesi İngilizce "flirt" şeklinden Türkçe'ye girmiştir.
Türk Dil Kurumu'na göre flört "Kadın ile erkek arasındaki duygusal ilişki. Birbirlerine duygusal ilgi duyan kadın ve erkek" demektir.

Flört sevgililikten önce yaşanan bir süreçtir.
İki kişinin birbirinden etkilendiği aşikâr olsa da aralarında tam anlamıyla bir ilişki yoktur.

Flört evresinde karşılıklı hoşlanma durumu söz konusudur.
Peki, biriyle flört ederken, yeni biri hatta İşiten gibi 10 kişiyle daha flört edince eski flörtler aldatılmış olur mu?
Bu arada sesli düşünüyorum!

Genelde erkek ya da kadın fark etmiyor.
Özellikle sevgilisi olmayan gençlerin, birçok kişiyle aynı anda flört etmesi artık şaşırtıcı bir davranış görülmüyor.
Peki, birden çok kişiyle, hatta 10 kişiyle flört etmek abartılı değil mi?

Kapitalist serbest piyasa ekonomisinden değil, duygulardan bahsediyoruz!
Günümüzde bırakın flörtü yeni bir insanla tanışmak, normal arkadaşlık kurmak bile insan için yorucu bir süreç.

Bu yüzden genelde lise, üniversite döneminde kurulan arkadaşlıklar kalıcı oluyor!
İsteyen istediğini yapsın. İnsan bazen iki kişi arasında kararsız da kalabilir. Kendini boşlukta hissedebilir.

Birisinden etkilenirsin, onunla konuşursun, onu tanımaya çalışırsın.
Biriyle bağ kurmaya çalışırken, her yeni sevgili adayıyla da iletişimde olmak, duygusal anlamda 10 kişiyi birden idare etmek insanı yıpratır, hissizleştirir.

Bence birden fazla, beş, hatta 10 kişiyle flört etmek kendini ve ne istediğini bilmemek demektir!

Herkese mavi boncuk dağıtan, sonunda o boncukların içinde bulur kendini!