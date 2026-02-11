"10 kişiyle flört edebilirim" demişti! Melis İşiten'e tepkiler çığ gibi: "Özgürlük değil duygusal kaos!"

Genelde erkek ya da kadın fark etmiyor.

Özellikle sevgilisi olmayan gençlerin, birçok kişiyle aynı anda flört etmesi artık şaşırtıcı bir davranış görülmüyor.

Peki, birden çok kişiyle, hatta 10 kişiyle flört etmek abartılı değil mi?

