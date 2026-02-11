Trend
"10 kişiyle flört edebilrim" demişti! Melis İşiten'e tepkiler çığ gibi: "Özgürlük değil duygusal kaos!"
Melis İşiten'in "10 kişiyle flört ediyorum" çıkışı, "Sadakat mi yoksa seçenek bolluğu mu?" tartışmasının fitilini ateşledi! Melis İşiten'in bu sözleri özgürlük mü, yoksa duygusal bir savrulma mı? Mevlüt Tezel modern ilişkilerdeki "mavi boncuk" çıkmazının perde arkasına değindi.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 07:51
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 07:56