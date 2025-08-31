10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı... Oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan sürpriz açıklama! "İyi günler kötü günler yaşadık..."

Ünlü çift son olarak takipçilerini heyecanlandıran bir haber verdi. Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yaptı.