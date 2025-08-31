Trend Galeri Trend Magazin 10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı... Oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan sürpriz açıklama! "İyi günler kötü günler yaşadık..."

10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı... Oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan sürpriz açıklama! "İyi günler kötü günler yaşadık..."

Aynı dizi setinde tanışıp 2015 yılında evlilik kararı alan oyuncu Oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesaplarından sürpriz bir açıklama yaptı. 10 yıldır evli olan çift, "İyi günler kötü günler yaşadık..." diyerek bomba haberi patlattı!

Giriş Tarihi: 31.08.2025 11:56
Ünlü oyuncu Begüm Öner ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift, hem özel hayatları hem de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyordu.

Ünlü çift son olarak takipçilerini heyecanlandıran bir haber verdi. Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yaptı.

Paylaşımın ardından çiftin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni alırken, çok sayıda tebrik mesajı da yağdı.

Takipçileri ve yakın dostları, ikilinin mutluluğunu paylaşarak heyecanlarını dile getirdi.

