Trend
Galeri
Trend Magazin
10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı... Oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan sürpriz açıklama! "İyi günler kötü günler yaşadık..."
10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı... Oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan sürpriz açıklama! "İyi günler kötü günler yaşadık..."
Aynı dizi setinde tanışıp 2015 yılında evlilik kararı alan oyuncu Oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesaplarından sürpriz bir açıklama yaptı. 10 yıldır evli olan çift, "İyi günler kötü günler yaşadık..." diyerek bomba haberi patlattı!
Giriş Tarihi: 31.08.2025 11:56