10 yılın sonunda nikah masasına oturuyor! Dünyaca ünlü model Elsa Hosk sevgilisinden evlilik teklifi aldı! Devasa yüzüğü görenlerin gözünü aldı...
Victoria Secret meleklerinden olan Elsa Hosk, sadece yabancı basında değil Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adeta beğeni yağmuruna tutulan Hosk, güzelliği ve fizğiyle de dikkat çekiyor. Ünlü model bu sefer işinin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geldi. İsveçli model 10 yılın sonunda sevgilisinden evlilik telifi aldı. Yüzğün devasa boyu ise görenlere parmak ısırttı...
Giriş Tarihi: 11.09.2025 10:05