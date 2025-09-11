Trend Galeri Trend Magazin 10 yılın sonunda nikah masasına oturuyor! Dünyaca ünlü model Elsa Hosk sevgilisinden evlilik teklifi aldı! Devasa yüzüğü görenlerin gözünü aldı...

Victoria Secret meleklerinden olan Elsa Hosk, sadece yabancı basında değil Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adeta beğeni yağmuruna tutulan Hosk, güzelliği ve fizğiyle de dikkat çekiyor. Ünlü model bu sefer işinin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geldi. İsveçli model 10 yılın sonunda sevgilisinden evlilik telifi aldı. Yüzğün devasa boyu ise görenlere parmak ısırttı...

Giriş Tarihi: 11.09.2025 10:05
İsveçli model Elsa Hosk, kendine has güzelliği ve fiziğiyle bir dönem Victoria's Secret'ın en gözde meleklerinden biriydi.

36 yaşındaki model uzun bir süredir sosyal medyada içerik üretiyor.

Tercih ettiği kıyafeteler ve pozlarıyla dikkat çeken Hosk bu sefer özel bir anı ile adından söz ettirdi.

Ünlü model, 2015 yılından beri beraber olduğu Tom Daly'den evlilik teklifi aldı.

Hosk bu anları takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

İsveçli güzelin aynı zamanda evlilik yüzüğünü görenler hayranlıklarını gizleyemedi. Değeri 1 milyon dolar olduğu iddia edilen lüks markaya ait yüzük yorum yağmuruna tutuldu.

Elsa Hosk'a takipçilerinden birçok 'tebrikler' mesajı geldi.

