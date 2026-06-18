Trend Galeri Trend Magazin 10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Tam 10 yıldır aşk yaşayan Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök cephesinden beklenen müjdeli haber geldi. Şubat ayındaki sürpriz teklifin ardından aile arasında yüzükleri takan ünlü çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştıkları ortak karelerle ilan etti. Uluğ'un meslektaşları Demet Akalın ve Seda Sayan'dan ise yorum gecikmedi…

Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 09:01
10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

"Okyanus" şarkısıyla hayatımıza fırtına gibi giren, ardından "Canavar" ve "Nabız 180" gibi hitleriyle pop müziğin zirvesindeki yerini sağlamlaştıran Derya Uluğ, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Güzel şarkıcı, kendisi gibi müzisyen olan ve uzun yıllardır hem hayatı hem de sahneyi paylaştığı Asil Gök ile mutlu birlikteliğini resmiyete döktü. Magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti, tam 10 yıllık aşklarında evlilik yolundaki ilk ciddi adımı attı.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

İlişkileriyle her dönem ilgi odağı olan ve hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan ikili, geçtiğimiz şubat ayında ilk büyük müjdeyi vermişti. Derya Uluğ, doğum gününde sevgilisi Asil Gök'ten romantik ve sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.

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10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

NİŞANLANDILAR!

Doğum günündeki o unutulmaz teklifin ardından ünlü çiftten beklenen ikinci hamle gecikmedi. Derya Uluğ ve Asil Gök, aile arasında düzenlenen sade ve samimi bir törenle nişanlandı.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

İkili, hayatlarının bu en özel gününden kareleri ortak bir paylaşımla sosyal medya hesaplarından yayımlayarak mutluluklarını sosyal medyada ilan etti.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

SEDA SAYAN VE DEMET AKALIN'DAN YORUM GECİKMEDİ!

Ünlü çiftin nişan karesi sosyal medyaya düşer düşmez adeta beğeni ve tebrik yağmuruna tutuldu.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

İkilinin mutluluğu, törene katılan yakın dostlarının paylaşımlarına da yansırken, ünlüler dünyası da bu aşkı taçlandırmak için yorum kısmına akın etti.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Başta magazin dünyasının sevilen isimleri Seda Sayan ve Demet Akalın olmak üzere; Emre Altuğ, Buray, Çiğdem Batur, Asuman Dabak, Cenk Tosun ve Murat Dalkılıç gibi çok sayıda ünlü isim yaptıkları içten yorumlarla Derya Uluğ ve Asil Gök çiftini tebrik etti.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Yaşadığı aşklar ve özel hayatıyla hayranlarının yakından takip ettiği ünlü şarkıcının nereli olduğu uzun süredir merak konusuydu.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Son olarak, ünlü ismin İzmirli olduğu ortaya çıktı!

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

PEKİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Bu çok kültürlü aile yapısı, belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un farklı rollerindeki başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri. Hem Anadolu'nun sıcaklığını hem de Balkanların coşkusunu içinde barındıran Tatlıtuğ, bu benzersiz karışımıyla ekranlarda unutulmaz performanslar sergiliyor. Tüm bu özellikleri, onu bugün Türkiye'nin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiş durumda.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde…

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

İŞTE KÖKENLERİ!

Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle kazımayı başardı.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Türk sinemasının efsaneleri kuşaktan kuşağa ilham olurken, yeni nesil oyuncular da ekranlarda yükselişini sürdürüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının ardından bugün genç isimler sinema ve dizi dünyasına yön veriyor. Bu yeni jenerasyonun dikkat çeken yeteneklerinden biri de Kuruluş Orhan dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Yazıcıoğlu…

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Lise yıllarının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

Bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiği sırada oyunculuğa adım atmaya karar veren Yazıcıoğlu, bu süreçte işletme eğitimini yarıda bırakarak profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

İlk sinema deneyimini "Dedemin İnsanları" filmindeki kısa bir sahneyle gerçekleştiren genç oyuncu, ardından "Kayıp Şehir" dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Bu süreçte hem set tecrübesi kazandı hem de oyunculuk eğitimlerini sürdürdü.

10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…

İŞTE MEMLEKETİ!

Yazıcıoğlu'nun kökeni ise hayranlarını şaşırtıyor. Aslen Denizli kökenli olan genç oyuncu, tüm hayatını İstanbul'da geçirdi ve ailesiyle birlikte hâlen İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.