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10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…
10 yıllık aşkta mutlu haber! Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök nişanlandı: Seda Sayan ve Demet Akalın’dan yorum gecikmedi…
Tam 10 yıldır aşk yaşayan Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök cephesinden beklenen müjdeli haber geldi. Şubat ayındaki sürpriz teklifin ardından aile arasında yüzükleri takan ünlü çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştıkları ortak karelerle ilan etti. Uluğ'un meslektaşları Demet Akalın ve Seda Sayan'dan ise yorum gecikmedi…
Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 09:01