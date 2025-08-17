Trend Galeri Trend Magazin 10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

2015 yılında başlayan ilişkileri, kısa bir ayrılığın ardından yeniden alevlenen sosyal medya fenomeni Alper Rende ve sevgilisi Betül Çakmak, gösterişli bir düğünle nikah masasına oturdu. Çakmak'ın dantelli gelinliği, prensesleri aratmadı.