Trend Galeri Trend Magazin 10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

2015 yılında başlayan ilişkileri, kısa bir ayrılığın ardından yeniden alevlenen sosyal medya fenomeni Alper Rende ve sevgilisi Betül Çakmak, gösterişli bir düğünle nikah masasına oturdu. Çakmak'ın dantelli gelinliği, prensesleri aratmadı.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:58
10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

Son dönemin en dikkat çeken içerik üreticilerinden biri olan Alper Rende, ödül aldığı sırada sevgilisi Betül Çakmak'a evlilik teklifi etmişti.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

Evlenme teklifi alan Betül Çakmak, o anlara gözyaşlarıyla eşlik etti.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

Alper Rende, "İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." dedi.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

Rende'de sevgilisiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

NİŞANLANDILAR!

Uzun süredir birlikte olan ünlü çift müjdeli haberi Instagram hesabında vererek nişanlandıklarını duyurdu.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

Rende ve Çakmak, aile arasında gerçekleşen nişan töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

10 YILLIK AŞKTA MUTLU SON!
Geçen günlerde sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan sosyal medya fenomeni Alper Rende ve sevgilisi Betül Çakmak evlendi.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

Çift, yakın dostlarının katıldığım gösterdiği gösterişli bir düğünle mutluluğa 'evet' dedi.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

İkilinin nikahını oyuncu ve sunucu olan İlker Ayrık kıydı.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

Alper Rende ve Betül Çakmak'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, Çakmak'ın dantelli kabarık gelinliği sevenleri tarafından tam puan aldı.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

BETÜL ÇAKMAK KİMİDİR?

Betül Çakmak, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirmesinin ardından , MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

Aktif olarak 2019 yılından itibaren içerik üretmeye başlayan Betül Çakmak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınmaktadır.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'te Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girdi.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır.

10 yıllık aşkta mutlu son! Sosyal medya fenomeni Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinliği ile prensesleri andırdı...

2015 yılında Vine zamanlarında tanıştığı Betül Çakmak ile ilişki yaşamış, bir süre sonra ikisi de YouTuber olmuşlardır.