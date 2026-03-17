10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 10 yıldır Asil Gök ile birliktelik yaşıyor. Derya Uluğ, kendi doğum gününde Asil Gök'ten evlilik teklifi aldı. Ünlü çiftin düğün tarihleri de netleşti! İşte o tarih!

Giriş Tarihi: 17.03.2026 23:26
10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sonunda muradına eriyor! Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 10 yıldır Asil Gök'le birliktelik yaşıyor.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

ÇİFTE MUTLULUK YAŞADI

Ünlü şarkıcı sevgilisi Asil Gök'ten evlilik teklifini doğum gününde alarak çifte mutluluk yaşadı.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

İLİŞKİLERİNİ BİR ADIM İLERİYE TAŞIYACAKLAR

Özel günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü çift, bu kez ilişkilerini bir adım ileriye taşıyacak.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

DÜĞÜN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ünlü çiftin nikah tarihi de belli oldu.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

İŞTE O TARİH!

Çiftin kız isteme merasiminin Mayıs ayında yapılacağı ileri sürüldü. Çift, yaz konserlerinin ardından Eylül'de nikah masasına oturmayı planlıyor.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

İşte sizler için derlediğimiz 2025 yılında evlenen o ünlü isimler...

Brighton & Hove Albion FC ve Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

İlişkilerini sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan ve uyumlarıyla dikkat çeken çift, geçtiğimiz aylarda Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı romantik evlilik teklifi ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

Bu özel anın ardından ikili, takipçilerinden ve sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

Sera Vrij, son olarak Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

Vrij, Ferdi Kadıoğlu ile 28 Ağustos'ta sade bir törenle nikah masasına oturduklarını açıkladı. Beklenmedik bu açıklama, çiftin hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

Paylaşımında düğünden karelere de yer veren Sera Vrij'in gönderisi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Mutlulukları gözlerinden okunan çifte, sosyal medyada binlerce tebrik ve iyi dilek mesajı yağdı.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

İŞTE 2025 YILINDA MUTLULUĞA 'EVET' DİYEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

BERDAN MARDİNİ - DİLARA TALAY

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız bir şekilde evlendi

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

MEHMET ALİ ERBİL - GÜLSEREN CEYLAN

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sürpriz evlilik kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan geçtiğimiz Ağustos ayında mutluluğa 'evet' dedi.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL

Spiker Merve Dinçkol, Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında evlendi.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 3 yıldır aşk yaşadığı Natali Yarcan ile sade bir törenle nikah masasına oturdu.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

İbrahim Çelikkol bu romantik karelerinin altına ise, "Öylesine güzel seviyorum ki seni. Öylesine saf. Öylesine temiz. Öylesine derin. Ve 'Öylesine' değil." notunu düştü.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

SEDA TÜRKMEN - ILGAZ GİRİTLİOĞLU

Seda Türkmen, efsane yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun kendi izinden giden oğlu Ilgaz Giritlioğlu'yla 6 ay içinde evlendi.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

İSMAİL HACIOĞLU - DUYGU KAYAKUMARKİ

İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile boşanmıştı. Yemin adında bir kızları bulunan çift ilişkilerine bir şans daha vererek ikinci kez nikah masasına oturdu.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

KADİR EZİLDİ - GAMZE TÜRKMEN

Temizlik takıntısıyla bilinen sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

LALE ONUK- BERKAN KARABULUT

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berkan Karabulut ve uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Lale Onuk, gösterişli bir düğünle dünyaevine girdi.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

BURAK BULUT VE EDA SAKIZ

Ünlü şarkıcı Burak Bulut, Eda Sakız'la nikah masasına oturdu.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

BESTE KÖKDEMİR VE FAZLI ERDİNÇ ÇATAK

2025 yılında mutluluğa 'evet' diyen bir başka isim oyuncu Beste Kökdemir ve sevgilisi Erdinç Çatak oldu.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

EZGİ ŞENLER VE ÖMER GÜRGEN

Ezgi Şenler, 2 yaşından bu yana tanıdığı çocukluk aşkı, futbolcu menajeri Ömer Gürgen ile 30 Ağustos 2025'te Beykoz Çubuklu 29'da gerçekleşen, masalları aratmayan görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

ELİF ENGİN VE AHMET EMİN AHLATCI

Sinan Engin'in kızı Elif Engin ve iş insanı sevgilisi Ahmet Emin Ahlatcı, haziran ayında Çorum'da evlendi.

10 yıllık birliktelik yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

FURKAN KIZILAY VE TUTKU YILMAZ

'Çocuklar Duyması' dizisinin Havuç'u Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz, dostlarının katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi.