"10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" demişti... Çocuk yıldız Seda Renda'yı bir de şimdi görün! Bakalım tanıyabilecek misiniz
Sadece bir reklam filmiyle hafızalara kazınan çocuk yıldız büyüdü, evlendi ve üstelik bir de anne oldu. Bakalım Seda Renda'nın son halini görünce tanıyabilecek misiniz...
Giriş Tarihi: 21.08.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:38