11 Nisan'dan beri komadaydı...  Fransız sinemasının dev isminden acı haber: Nadia Farès 57 yaşında hayatını kaybetti!

Jean Reno ve Mel Gibson gibi isimlerle dünya çapında projelere imza atan Fransız sinemasının 57 yaşındaki usta ismi Nadia Farès, Paris'te geçirdiği trajik kazanın ardından yaşam mücadelesini kaybetti. İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 19.04.2026 13:22 Güncelleme Tarihi: 19.04.2026 13:28
11 Nisan'da Paris'in gözde semtlerinden Montmartre'daki seçkin bir spot klübünde baygın bulunan Farès, derhal hastaneye kaldırılmıştı.

Günlerdir yoğun bakımda komada olan yıldız oyuncunun, Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

KIZLARINDAN DUYGUSAL MESAJ

Acı haberi, Nadia Farès'in kızları Cylia ve Shana Chasman ortak bir açıklamayla duyurdu. Annelerinin vefatıyla sarsılan kızları, "Nadia Farès'in bu Cuma aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Fransa büyük bir sanatçısını kaybetti ama bizim için her şeyden önce bir anne olan varlığımızı yitirdik" ifadelerini kullandı.

DEV İSİMLERLE AYNI KAREDEYDİ

Kariyeri boyunca Jean Reno, Mel Gibson ve Jason Statham gibi Hollywood devleriyle aynı projelerde yer alan Farès, son dönemde dizisi Marseille ile adından söz ettirmişti. 2025 yapımı Toujours filmiyle son kez izleyici karşısına çıkan oyuncu, aslında yeni bir projenin heyecanını yaşıyordu.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM" DEMİŞTİ...

Henüz geçtiğimiz Ocak ayında Gala dergisine röportaj veren ünlü aktris, TF1 Stüdyoları ile yeni bir aksiyon-komedi filmi üzerinde çalıştığını müjdelemişti. "Çok çalışarak ve inatçılığımla harika bir ekip kurdum" diyen yıldızın bu planları, ne yazık ki yarım kaldı...