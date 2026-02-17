Trend
11 saat karanlıkta kilitli kalmıştı! Çağla Şıkel zor anlarını anlattı: "Yemek yok, tuvalet yok"
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görünümüyle adından söz ettiren Çağla Şikel, yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Meditasyona olan ilgisiyle bilinen ünlü ismin 11 saat süren zorlu deneyimini paylaşarak sosyal medyada tartışma başlattı.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 09:58