11 saat karanlıkta kilitli kalmıştı! Çağla Şıkel zor anlarını anlattı: "Yemek yok, tuvalet yok"

"YEMEK YOK, TUVALET YOK"

Şıkel yaşadığı zorlu 11 saatlik süreci sözlerle anlattı: "Kulübe karanlık bir kulübe, 11 saat kaldım. Çok mu? 11 güne kadar ilerleyen bir meditasyon. Ben 11 saat durabildim. Dizi yok, telefon yok, yemek yok, tuvalete bile gitmedim. Sadece dur. Durduğunda nasılsın? Kendinden hoşlandığın ve hoşlanmadığın yönler ortaya çıkıyor. O an kalp atışları duyuluyor sadece. Geriliyorsun ama önden hazırlanıyorsun. Telsiz var. Üzerine kilitliyorlar."