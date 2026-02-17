Trend Galeri Trend Magazin 11 saat karanlıkta kilitli kalmıştı! Çağla Şıkel zor anlarını anlattı: "Yemek yok, tuvalet yok"

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görünümüyle adından söz ettiren Çağla Şikel, yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Meditasyona olan ilgisiyle bilinen ünlü ismin 11 saat süren zorlu deneyimini paylaşarak sosyal medyada tartışma başlattı.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 09:58
Uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem de yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Sağlıklı yaşam, spor ve zihinsel denge konularına verdiği önemle bilinen ünlü isim, özellikle son yıllarda meditasyon çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Yoğun iş temposuna rağmen disiplinli yaşam tarzını sürdüren Şıkel, zaman zaman katıldığı programlarda günlük rutinleri ve kişisel gelişim yolculuğuna dair samimi açıklamalarda bulunuyor.

Son olarak bir YouTube programına katılan Şıkel, daha önce deneyimlediği ve oldukça zorlayıcı olduğunu söylediği meditasyon sürecini anlattı.

"YEMEK YOK, TUVALET YOK"

Şıkel yaşadığı zorlu 11 saatlik süreci sözlerle anlattı: "Kulübe karanlık bir kulübe, 11 saat kaldım. Çok mu? 11 güne kadar ilerleyen bir meditasyon. Ben 11 saat durabildim. Dizi yok, telefon yok, yemek yok, tuvalete bile gitmedim. Sadece dur. Durduğunda nasılsın? Kendinden hoşlandığın ve hoşlanmadığın yönler ortaya çıkıyor. O an kalp atışları duyuluyor sadece. Geriliyorsun ama önden hazırlanıyorsun. Telsiz var. Üzerine kilitliyorlar."

Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar deneyimi cesur buldu, bazıları ise yöntemi oldukça sert ve zorlayıcı olarak değerlendirdi.

"İRADENİN SON NOKTASI" DEDİRTTİ!

Öte yandan podyumlardaki başarısını disiplinli hayatına borçlu olan Şıkel, sağlıklı yaşam konusundaki katı kurallarıyla tanınıyor. Ancak son günlerde sosyal medya kulislerinde dolaşan bir iddia, ünlü ismin kaçamaklar konusunda ne kadar mesafeli olduğunu gözler önüne serdi.

O MEŞHUR LEZZETLE ARASINDA "6 AY" VAR!

İddialara göre şeker ve yağlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak duran Şıkel, Türk mutfağının ve hafta sonu kahvaltılarının en sevilen o çıtır lezzetini hayatından tamamen çıkarmasa da, sert bir sınır koydu.

Konuşulanlara göre ünlü sunucu, pişiyi yılda sadece 2 kez, yani tam 6 ayda bir tüketiyor.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda yaptığı kahvaltıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Fit görüntüsü ile de dikkatleri üzeirne çeken ismin gündelik hayatta yedikleri ve yaptığı spor da merak konusu oluyor. Sosyal medya hesabında günlük yaşantısını paylaşan isim zaman zaman yediklerine ve yaptığı egzersizlere de yer veriyor.

KAHVALTISI ŞAŞIRTTI!
Çağla Şıkel'i geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağı ile olay olmuştu. tabağında sadece biraz çiğ kuru yemiş ve aldığı ilaçlar bulunuyordu. Fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan ünlü isim takipçilerini şaşırtmıştı ve büyük bir tartışma konusu olmuştu.

Ünlü isimden aylar sonra tekrar bir kahvaltı fotoğrafı gelmişti.

Sosyal medyada "Günaydın :)" notuyla paylaştığı tabağında yok yok ama bir o kadar da az! Ejder meyvesi, avokado ezmesi, böğürtlen, yaban mersini, cevizden oluşan ancak porsiyon bakımından oldukça küçük kalan bu kahvaltısı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

ÖZEL HAYATI DA MERCEK ALTINA ALINIYOR

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Boşanmış çift her ne kadar hayatlarını ayırsada evlatları için sık sık bir araya geliyor.

Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Son olarak İbrahim Kutluay sosyal medya hesabından oğlu Ömer ve kızı İrem ile bir paylaşım yaptı.

Çocukları ile keyifli bir gün geçiren Kutluay'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Çocuklarının Kutluay'ın boyuna yetiştiği görüldü.

Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu.

Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.