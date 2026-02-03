Trend Galeri Trend Magazin 11 saat süren ameliyat son buldu! Oyuncu Ufuk Özkan ameliyattan çıktı!

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, bugün ameliyata alındı. 11 saatlik ameliyata alınan Ufuk Özkan, ameliyattan çıkıt. İşte ameliyat sonrası doktorların Ufuk Özkan hakkındaki o açıklaması!

Giriş Tarihi: 03.02.2026 20:23
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber bugün geldi.

ÜNLÜ OYUNCU AMELİYATTAN ÇIKTI

11 saat süren ameliyat sonrası ünlü oyuncu ameliyattan çıktı.

AÇIKLAMA YAPILDI! SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ameliyat sonrası oyuncunun doktorlarından açıklama geldi.Prof. Dr. Onur Yaprak, "Türkiye'nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan, değerleri uygun bulunduktan sonra taburcu edilmişti. Karaciğer nakli için bulunulan 3 donör adayından Özkan'ın kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık uygun bulundu.

DOKTORLARI DONÖRÜN BULUNMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI!

Organ Nakil Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamada Özkan'ın hem sağlık değerlerinin düzeldiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu belirtilmişti.

'DEĞERLERİ İYİLEŞTİ, RİSK AZALDI'

Özkan'a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Dr. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22'den 14'e düşürmeyi başardık" dedi.

'SET ARKADAŞI DONÖR OLDU'

Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıkladı. Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" diye konuştu.

'YASAL ONAY TAMAM, AMELİYATA HAZIRIZ'

Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgi veren Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise, "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık'ın yasal onay süreçleri tamamlandı.

Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerini kullanmıştı.

Ufuk Özkan sosyal medya hesabından bugün karaciğer nakli ameliyatına gireceğini açıkladı.

"AMELİYAT 11 SAAT SÜRECEK... KORKUM YOK"

Ufuk Özkan, kardeşi Umut Özkan ve kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile bir fotoğrafını paylaşarak altına ise duygusal bir not ekledi.

Özkan paylaşımında, "Merhabalar, öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.

"BU SÜREÇ BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI"

Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular. Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak'a, Prof. Dr. Murat Dayangaç'a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık'a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel'i de sevgiyle anıyorum.

"DUALAR BENİM MUHAFIZIM OLDU"

Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi'ye, Elif Hanımefendi'ye ve Sayın Orhan Gencebay'a teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır.

AMELİYAT SAATİNİ AÇIKLADI
Donör olmayı kabul eden Salih Kıvırcık, dün sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Hediyeleriniz ve ilginiz için ayrıca teşekkür ederim. Mübarek kandil günü dualarınızı eksik etmeyin. Hastane yatışım oldu, tahliller yapıldı. Yarın sabah saat 07.00'de ameliyat olacağız."

UMUT DOLU BEKLEYİŞ BAŞLADI

Aylardır nakil bekleyen Özkan için umutlu saatler başladı. Ünlü oyuncu, 11 saat sürecek organ nakli ameliyatına alındı. Hayranları ve dostları, sağlık durumunu yakından takip ederek dua ediyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ayda iki kez toplanan ve aralarında avukat, doktor, yargıç ile emniyet mensuplarının bulunduğu heyetin karşısına çıkmıştı.

"33 BİN KİŞİ NAKİL BEKLİYOR"

Heyetin, alıcı ve verici arasındaki ticari bağ olup olmadığını ve tarafların birbirini tanıma düzeyini detaylıca incelediğini belirten Özkan, "İlk kez konuşuyorum. Takdir-i İlahi, bakacağız ne olacak" dedi. Türkiye genelinde 33 bin kişinin nakil beklediğine dikkat çeken ünlü oyuncu, bekleyen herkes için dua ettiğini dile getirmişti.

"SON SÖZÜMÜZ TÜRK HEKİMLERİNE"

Yaşama tutunma azmini koruyan Ufuk Özkan, sözlerini şu tevekkül dolu cümlelerle noktalamıştı: "Varsa bu alemde içecek bir yudum suyumuz veya yiyecek bir lokma ekmeğimiz, onu yeriz. Gerisini artık Türk hekimlerine emanet ederiz."

NELER OLMUŞTU?

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve tedavi gören 50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli bekliyordu. 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyordu.

ÜNLÜ İSİMLER DONÖR ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Bu süreçte Sanat dünyasından; Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yapmıştı.

MÜJDELİ HABER KARDEŞİNDEN GELDİ!

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'a uygun donör bulunduğu müjdesi kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

"%90 OLUMLU İLERLEMEKTEDİR"

"Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibariyle yaklaşık %90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde, Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bu süre zarfında içtenlikleriyle, destekleriyle ve bu süreçte ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem de ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz"

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun kardeşi Umut Özkan, abisi için donör adayı olduğunu ancak yapılan tetkiklerin olumsuz sonuçlandığını açıklamıştı.
Umut Özkan üzücü haberi, "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki o donör bulunacak" sözleriyle duyurmuştu.

"İNFLUENZA TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Umut Özkan ayrıca, abisinin influenza geçirdiğini ve doktorların bunun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirterek, "Abim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış olup influenza testleri A pozitif çıkmıştır. Doktorlar bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

DOSTLARINDAN DESTEK PAYLAŞIMLARI GELMİŞTİ

Öte yandan Ufuk Özkan'a yakın çevresinden de her fırsatta destek paylaşımları gelmişti.

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, son olarak Instagram hesabından abisinin yakın arkadaşlarının yaptığı duygusal paylaşımları yayınlamıştı.

"GÜZEL GÜNLERİMİZİ HATIRLA DOSTUM"

Gençlik yıllarına ait kareleri yayınlayan dostları, şu notu düştü: "Güzel günlerimizi hatırla dostum. O günler gibi aramızda olacaksın. Hey gidi günler hey. İyi olacaksın dostum, çok az kaldı"

USTA OYUNCUDAN 'KENETLENME' MESAJI

Bu isimlerden biri de geçen günlerde usta oyuncu Erdal Özyağcılar olmuştu. Özyağcılar hastanede çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

"EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

Paylaşımında meslektaşına olan inancını dile getiren Özyağcılar, dayanışma çağrısında da bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan'la sohbet… Dereden tepeden. Ama sizlerin de bildiği çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Ufuk için en büyük dileğimiz sağlığına kavuşması. Bu süreçte tiyatro, sinema ve televizyon dünyasındaki meslektaşlarımızın desteği ve dayanışması bizler için çok kıymetli. İnşallah fotoğrafta aramızdaki "Vital sign" yerine "Kamera" olacak"

"ÖZKAN'IM DAHA İYİ OLACAK"

Benzer bir paylaşım Mehtap Bayri'den gelmişti. Başarılı oyuncu, Instagram hesabından diğer meslektaşlarıyla birlikte Ufuk Özkan'ı hastanede ziyaret ettiği anları paylaşarak, "Canım @ufukozkan1975 ım iyi daha da iyi olacak. Bu süreçte sevenlerinden yoğun destek görmekte ancak öncelik sektörden tanıdığı , beraber çalıştığı arkadaşlarımızın donör olarak destek vermeleri .kan grubu 0rh+ ve Brh+ olan kişiler kardeşi @umutozkan55 ile ve benimle iletişime geçerse çok seviniriz" notunu eklemişti.

KARDEŞİ DURUMUN CİDDİYETİNE DAİR DETAYLARI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİLDİRMİŞTİ!

Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

"ORGAN NAKLİ KARARI ALINDI"

Ünlü oyuncunun kardeşi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak abisinin sağlık durumu hakkında, "Kamuoyunun Bilgisine, Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Umut Özkan" ifadelerini kullanmıştı.

DONÖR KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI!

Aynı zamanda Ufuk Özkan için sosyal medyada camiasında donör kampanyası başlatılmıştı. Kampanyada, kan grubu 0 veya B olan, 18–65 yaş aralığında, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan gönüllülerin iletişime geçmesi çağrısında bulunulmuştu.

KARDEŞİ HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI!

Hastanede tedavisi devam eden Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, hastane önünde kritik açıklamalarda bulunmuştu. Umut Özkan şu ifadeleri aktarmıştı: "Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.