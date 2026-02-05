Trend Galeri Trend Magazin 11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan'ın donörü konuştu: "Zorlu bir süreç bizi bekler"

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan'ın donörü konuştu: "Zorlu bir süreç bizi bekler"

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın 11 saatlik ameliyatı başarıyla tamamlanmıştı. Ünlü oyuncuya donör olan arkadaşı Salih Kıvırcık ise sosyal medya hesabından açıklamayı yaptı.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 09:47
11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli ameliyatını başarıyla atlatmıştı. 11 saat süren zorlu operasyonun ardından Özkan'ın sağlık durumu stabil olarak değerlendirirken, Organ Nakil Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, ameliyatın beklenen şekilde gerçekleştiğini ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadığını belirtmişti.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

Yaprak, Özkan'ın yoğun bakım sürecini geçici olarak tamamladıktan sonra normal servis koşullarına alınacağını açıklamıştı. Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise operasyon öncesi donör onay süreçlerinin tamamlandığını ve ameliyatın planlı şekilde gerçekleştiğini vurgulamıştı.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

DONÖRÜ KONUŞTU!

Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

"ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLER"

Kıvırcık hastane odasından bir kare yayınlayarak, ''11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler'' ifadelerini kullandı.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

UFUK ÖZKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

"AMELİYAT 11 SAAT SÜRECEK... KORKUM YOK"

Ufuk Özkan, kardeşi Umut Özkan ve kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile bir fotoğrafını paylaşarak altına ise duygusal bir not eklemişti.

Özkan paylaşımında, "Merhabalar, öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

"BU SÜREÇ BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI"

Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular. Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak'a, Prof. Dr. Murat Dayangaç'a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık'a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel'i de sevgiyle anıyorum.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

"DUALAR BENİM MUHAFIZIM OLDU"

Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi'ye, Elif Hanımefendi'ye ve Sayın Orhan Gencebay'a teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır." demişti.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

AMELİYAT SAATİNİ AÇIKLAMIŞTI
Donör olmayı kabul eden Salih Kıvırcık, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda şu ifadelere yer vermişti; "Hediyeleriniz ve ilginiz için ayrıca teşekkür ederim. Mübarek kandil günü dualarınızı eksik etmeyin. Hastane yatışım oldu, tahliller yapıldı. Yarın sabah saat 07.00'de ameliyat olacağız."

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

NELER OLMUŞTU?

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve tedavi gören 50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli bekliyordu. 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyordu.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

ÜNLÜ İSİMLER DONÖR ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Bu süreçte Sanat dünyasından; Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yapmıştı.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

MÜJDELİ HABER KARDEŞİNDEN GELDİ!

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'a uygun donör bulunduğu müjdesi kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

"%90 OLUMLU İLERLEMEKTEDİR"

"Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibariyle yaklaşık %90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde, Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bu süre zarfında içtenlikleriyle, destekleriyle ve bu süreçte ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem de ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz"

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun kardeşi Umut Özkan, abisi için donör adayı olduğunu ancak yapılan tetkiklerin olumsuz sonuçlandığını açıklamıştı.
Umut Özkan üzücü haberi, "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki o donör bulunacak" sözleriyle duyurmuştu.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

"İNFLUENZA TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Umut Özkan ayrıca, abisinin influenza geçirdiğini ve doktorların bunun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirterek, "Abim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış olup influenza testleri A pozitif çıkmıştır. Doktorlar bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

DOSTLARINDAN DESTEK PAYLAŞIMLARI GELMİŞTİ

Öte yandan Ufuk Özkan'a yakın çevresinden de her fırsatta destek paylaşımları gelmişti.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, son olarak Instagram hesabından abisinin yakın arkadaşlarının yaptığı duygusal paylaşımları yayınlamıştı.

"GÜZEL GÜNLERİMİZİ HATIRLA DOSTUM"

Gençlik yıllarına ait kareleri yayınlayan dostları, şu notu düştü: "Güzel günlerimizi hatırla dostum. O günler gibi aramızda olacaksın. Hey gidi günler hey. İyi olacaksın dostum, çok az kaldı"

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

USTA OYUNCUDAN 'KENETLENME' MESAJI

Bu isimlerden biri de geçen günlerde usta oyuncu Erdal Özyağcılar olmuştu. Özyağcılar hastanede çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

"EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

Paylaşımında meslektaşına olan inancını dile getiren Özyağcılar, dayanışma çağrısında da bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan'la sohbet… Dereden tepeden. Ama sizlerin de bildiği çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Ufuk için en büyük dileğimiz sağlığına kavuşması. Bu süreçte tiyatro, sinema ve televizyon dünyasındaki meslektaşlarımızın desteği ve dayanışması bizler için çok kıymetli. İnşallah fotoğrafta aramızdaki "Vital sign" yerine "Kamera" olacak"

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

"ÖZKAN'IM DAHA İYİ OLACAK"

Benzer bir paylaşım Mehtap Bayri'den gelmişti. Başarılı oyuncu, Instagram hesabından diğer meslektaşlarıyla birlikte Ufuk Özkan'ı hastanede ziyaret ettiği anları paylaşarak, "Canım @ufukozkan1975 ım iyi daha da iyi olacak. Bu süreçte sevenlerinden yoğun destek görmekte ancak öncelik sektörden tanıdığı , beraber çalıştığı arkadaşlarımızın donör olarak destek vermeleri .kan grubu 0rh+ ve Brh+ olan kişiler kardeşi @umutozkan55 ile ve benimle iletişime geçerse çok seviniriz" notunu eklemişti.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

KARDEŞİ DURUMUN CİDDİYETİNE DAİR DETAYLARI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİLDİRMİŞTİ!

Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

"ORGAN NAKLİ KARARI ALINDI"

Ünlü oyuncunun kardeşi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak abisinin sağlık durumu hakkında, "Kamuoyunun Bilgisine, Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Umut Özkan" ifadelerini kullanmıştı.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

DONÖR KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI!

Aynı zamanda Ufuk Özkan için sosyal medyada camiasında donör kampanyası başlatılmıştı. Kampanyada, kan grubu 0 veya B olan, 18–65 yaş aralığında, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan gönüllülerin iletişime geçmesi çağrısında bulunulmuştu.

KARDEŞİ HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI!

Hastanede tedavisi devam eden Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, hastane önünde kritik açıklamalarda bulunmuştu. Umut Özkan şu ifadeleri aktarmıştı: "Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

"SERUM YOLUYLA BESLENİYOR"

Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız."

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

HASTANE ODASINDAN İLK PAYLAŞIM GELMİŞTİ!

Yoğun bir tedavi sürecinden geçen Ufuk Özkan'ı, "Geniş Aile "dizisindeki rol arkadaşları hastanede ziyaret etmişti.

11 saatlik karaciğer naklinden sonra açıklama geldi! Ufuk Özkan’ın donörü konuştu: Zorlu bir süreç bizi bekler

Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak'ın ziyaretiyle birlikte ünlü oyuncunun hastane odasından ilk fotoğrafı da ortaya çıkmıştı.