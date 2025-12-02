Trend Galeri Trend Magazin 11 yıl sonra da ilk günkü gibi... Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar'ın yeni yaşını kutladı: "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek..."

11 yıl sonra da ilk günkü gibi... Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar'ın yeni yaşını kutladı: "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek..."

2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, mutluluklarını 2 çocukla taçlandırmıştı. Aile hayatıyla ilgi odağı olan Düzyatan, bu sefer romantikliğiyle dikkat çekti. Yakışıklı oyuncu, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek..." sözleriyle eşinin yeni yaşını kutladı.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 15:32
Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Peki ünlüler dünyasının diğer çiftlerini biliyor musunuz?

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.

Genç ve Erol'un mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin doğal halleri takipçilerin beğenisini kazandı.

Selin Genç'in sade ama bir o kadar zarif gelinliği ise sevenlerinden tam not aldı.

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

2014 yılında Pınar Kaşgören'den boşanan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018'de bir dönemin gözde mankenlerinden olan Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftin bu evliliğinden ise Selin ve Lina adında iki de kızları dünyaya gelmişti.

Şimdilerde aile hayatlarıyla dikkat çeken çift, son olarak Sever'in romantik kutlamasıyla gündeme geldi.

"SENİ ÖYLE SEVİYORUM Kİ..."

Fulya Kahveci Sever, 46 yaşına giren eşi Nihat Kahveci'nin doğum gününü şu notla kutladı: "İyi ki doğdun aşkım. Aşkla dolup taşmakla, aşk doğurmak aynı şeyken... Kendini aşkla doğurmanın ne olduğunu anlamlandıramaz kimse çünkü bu benle alakalı... Seni öyle seviyorum ki... Kendimi seninle tekrar doğuruyorum. Her gün... İyi ki varsın, aşk iyi ki doğmuşsun"

Eski mankenin romantik kutlaması 'yeniden ilanıaşk etti' yorumlarını yaptırmadan geçemedi...

YEŞİM DALGIÇER- HAKKI AĞAOĞLU

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'İnadına Aşk' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren oyuncu Yeşim Dalgıçer, özel hayatıyla gündeme geldi.

Dalgıçer, 2024 yılının temmuz ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak Hakkı Ağaoğlu ile sadece bir törenle nişanlanmıştı.

Çift 3 ay sonra ise görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

Ağaoğlu e Dalgıçer'in bu özel günündeki nikah şahitleri; Ali Ağaoğlu, Aşkım Kapışmak ve Açelya Topaloğlu olmuştu.

Şimdilerde ekranlardan uzak duran Yeşim Dalgıçer son olarak gazeteciler tarafından görüntülendi.

EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI: "ÇOK ŞANSLIYIM"

Eşi hakkında Snob Magazin mikrofonlarına konuşan Dalgıçer, "Evleneli bir sene oldu. Evlilik aşkı öldürmüyor. Proje tekliflerime karışmıyor, hiç kıskançlığı yok. Daha çok teşvik edici... Onun da şehir dışı işleri oluyor, beş gün yok mesela, ben de çok destek oluyorum. Yıllardır emek verdiğim mesleğim için bana asla 'bırak' demiyor, çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES

Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile bir ömür mutluluğa 'evet' demişti.

4 YILI GERİDE BIRAKTILAR!

Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, son olarak biricik eşi İdo Tatlıses ile evliliklerinin 4. yılını kutladı.