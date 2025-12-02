11 yıl sonra da ilk günkü gibi... Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar'ın yeni yaşını kutladı: "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek..."

EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI: "ÇOK ŞANSLIYIM"

Eşi hakkında Snob Magazin mikrofonlarına konuşan Dalgıçer, "Evleneli bir sene oldu. Evlilik aşkı öldürmüyor. Proje tekliflerime karışmıyor, hiç kıskançlığı yok. Daha çok teşvik edici... Onun da şehir dışı işleri oluyor, beş gün yok mesela, ben de çok destek oluyorum. Yıllardır emek verdiğim mesleğim için bana asla 'bırak' demiyor, çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.