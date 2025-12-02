Trend
11 yıl sonra da ilk günkü gibi... Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar'ın yeni yaşını kutladı: "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek..."
2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, mutluluklarını 2 çocukla taçlandırmıştı. Aile hayatıyla ilgi odağı olan Düzyatan, bu sefer romantikliğiyle dikkat çekti. Yakışıklı oyuncu, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek..." sözleriyle eşinin yeni yaşını kutladı.
Giriş Tarihi: 02.12.2025 15:32