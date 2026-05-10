12 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! ‘Bekarlık sultanlık mı?’ sorusuna Pelin Karahan’dan şaşırtan cevap!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda 12 yıllık eşi Bedri Güntay'dan tek celsede boşandı. Pelin Karahan, bugün bir galaya katıldı. 'Bekarlık sultanlık mı?' sorusuna verdiği cevapla gündemde yer aldı. İşte Pelin Karahan'ın dikkat çeken o açıklaması!

Giriş Tarihi: 10.05.2026 23:32
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay'la dünyaevine girmişti. İki çocuğu olan Bedri Güntay ve Pelin Karahan, geçtiğimiz günlerde evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

TATİLE ÇIKMIŞTI

Evliliklerini sonlandıran ünlü çift, bu ayrılıkla ilgili sessizliğini korurken Pelin Karahan, boşanır boşanmaz tatile çıkmıştı.

PAYLAŞIMIYLA İLGİ ODAĞI OLMUŞTU

12 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu, yaptığı yeni paylaşımla magazin gündeminde yer almıştı.

SEÇTİĞİ ŞARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İtalya'da bir bot üzerinde seyahat ederken bir videosunu paylaşan oyuncu, bu paylaşımına eklediği şarkıyla herkesi şaşırtmıştı.

"AKLIM BAŞKA DUYGULARIM BAŞKA YERDE"

Ünlü oyuncu, Sezen Aksu'nun bir şarkısını alıntılamıştı. Şarkıda yer alan sözler, "Aklım başka duygularım başka yerde" sözleri dikkatlerden kaçmamıştı.

İşte Pelin Karahan'ın o paylaşımı!

BOŞANDIKTAN SONRA İLK KEZ BİR ETKİNLİĞE KATILDI

Ünlü oyuncu, Bedri Güntay'dan boşandıktan sonra ilk kez bir galaya katıldı ve burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'BEKARLIK SULTANLIK MI?'

Pelin Karahan, gazetecilerin 'bekarlık sultanlık mı?' sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu.

"O HERKESİN KENDİ BAKIŞ AÇISI"

Oyuncu Karahan, "Öyle bir şey yok tabi ki. O herkesin kendi bakış açısı. Aile olmak çok güzel bir şey. Biz yine aileyiz. Sabah hep birlikte kahvaltı yaptık. Bizim ailemiz hiçbir zaman bozulmaz." dedi.

"BİZ DE GÜZEL BİR AİLEYİZ BENCE"

Ayrıca Karahan, "Bedri çok iyi bir baba. Biz de güzel bir aileyiz bence. O konuda bir sıkıntımız yok çok şükür" dedi.

"ŞU AN HER ŞEYİ DENGEYE OTURTTUK"

Gazetecilerin 'zorlukları var mı boşanmanın?' sorusu üzerine Karahan, "Biz bu süreci güzel yönettik. Çocuklarımız da biz de çok mutluyuz. O süreç kötü yönetilseydi mutsuz olabilirdik. Şu an her şeyi dengeye oturttuk. Her şeyin bir ömrü var bazı şeyler başlar ve biter" ifadelerini kullandı.

Türk televizyon tarihinin bir dönemine damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin başrol oyuncularından Pelin Karahan, yıllar sonra dizi setinde yaşadığı zor anlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Karahan, çekimler sırasında yaşadığı bir sahnenin hayatında kalıcı bir iz bıraktığını itiraf etmişti.

Bir YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu, senaryo gereği diri diri gömüldüğü sahnenin ardından panik atak hastalığıyla tanıştığını belirtmişti. Karahan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

"Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen 'Nefesini tut' dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. Ertesi gün terapiye başladım. Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu"

DİZİNİN YILDIZLARI DA YILLAR SONRA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Öte ayndan Kavak Yelleri'nin unutulmaz karakterleri Efe ve Deniz, yıllar sonra hiç beklenmedik bir yerde, sokak ortasında karşı karşıya gelmişti. Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci'nin bu tamamen plansız ve tesadüfi randevusu, dizinin hayranları arasında adeta bayram havası yaratmıştı.

"TESADÜFÜN BÖYLESİ"

Dizideki o meşhur "Efe ve Deniz" dostluğunu gerçek hayatta da sürdüren ikili, yolda birbirleriyle karşılaştıkları anı sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Yılların değiştiremediği dostlukları ve enerjileriyle hayranlarından tam not alan ikili, bu sürpriz kareyi "Tesadüfün böylesi" notuyla paylaştı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken oyuncuların bu anları, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

KAVAK YELLERİ'NİN DENİZ'İ İBRAHİM KENDİRCİ ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Kavak Yelleri dizisinin oyuncularının son halleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide hayat verdiği Deniz Akça karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci de bu isimler arasında yer alıyor. Aradan geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmeyen Kavak Yellerinin Deniz'i İbrahim Kendirci, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor.

39 yaşındaki yakışıklı oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda öne çıkan fit hali ile övgüleri topluyor.

Adeta yıllara kafa tutan Kendirci, şimdilerde aktif bir spor hayatıyla iç içe.

"Bir insan hiç mi yaşlanmaz" yorumları yapılan İbrahim Kendirci'nin paylaşımlarına ise beğeni yağıyor.

Ünlü oyuncu, Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza, Nöbet, Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime gibi yapımlarda da rol almıştı. Ayrıca şarkıcı Melek Mosso'nun Gel desem de gelme adlı şarkısının klibinde rol aldı.

Geçtiğimiz aylarca bir YouTube programına katılan İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri'ni çektiği yıllara dair, "Gençliğim! Çok karizmatiktik o zamanlar." diyerek itirafta bulundu.