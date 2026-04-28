12 yıllık evlilik resmen bitti: Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı! İlk açıklama geldi…

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve iş insanı Bedri Güntay cephesinden üzücü haber geldi. 2014 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren, Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocukları bulunan ikili, 12 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı. 'SAYGI ÇERÇEVESİNDE EVLİLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK' Karahan ve Güntay sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: 'Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de, iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına; basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz. Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir. Saygılarımızla, Bedri Güntay - Pelin Karahan' NELER OLMUŞTU? Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki oğulları dünyaya gelmişti. 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR! Magazin camiasında uzun yıllar uyumlu birliktelikleriyle örnek gösterilen çiftin mutluluğuna ise nazar değmişti. Bir süredir birlikte görüntü vermemeleri dikkat çeken Karahan ve Güntay, 12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan çiftin, evlerini ayırdığı da ortaya çıkmıştı. 'BİZ HAYAT ARKADAŞIYIZ' Pelin Karahan boşanma süreciyle alakalı açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, 'Ailevi meseleler, hassas konular siz de biliyorsunuz. Güzel götürmeye çalışıyoruz bu süreci. Bir netlik, değişiklik olursa hayatımızda haberleşeceğiz. Bedri çocuklarımın babası, biz hayat arkadaşıyız.' demişti. AİLELER DEVREYE GİRDİ Bugüne kadar haklarında hiçbir olumsuz haber çıkmayan ikilinin geçen hafta boşanacaklarının ortaya çıkması, herkesi üzmüştü. Bu haber sonrası Karahan ve Güntay Aileleri, sorunu aşmak için hemen devreye girmişti. Anne ve babalar, iki çocukları olan ailenin dağılmaması için mücadele istemişti. Büyüklerinin ricasını kıramayan çift önceki gün apar topar tatile çıkmıştı. İkili, İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Bodrum'a gittikleri öğrenilen çiftin, karşılıklı oturmalarına rağmen birbirleriyle konuşmamaları dikkat çekmişti. 'AİLE BASKISI FALAN YOK' Tüm bu yaşananların ardından Bedri Güntay, Bebek sahilinde bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Güntay, 'Biz çocuklarımız ile her yıl Bodrum'a gidiyoruz zaten. Pelin benim çocuklarımın annesidir' demişti. Güntay, ailelerinin barışma konusunda kendilerine 'baskı' yaptığı iddialarına ise, 'Aile baskısı falan yok. Aile baskısı söz konusu olabilir mi?' yanıtını vermişti. Bedri Güntay, daha sonrasında soruları yanıtlamadan yürüyüşüne hız kesmeden devam etmişti. 'HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYATI YAŞIYORUM' Geçtiğimiz ay eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile çok mutlu bir hayatının olduğunu söyleyen Karahan, 'Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok' ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncu Pelin Karahan kariyerine 2007'de 'Kavak Yelleri' dizisiyle başladı ve bu yapımdaki Aslı rolüyle yıldızı parladı. Sonrasında 'Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ı canlandırarak büyük beğeni topladı. Şimdilerde iki çocuk annesi olan Karahan aslen Ankaralı...