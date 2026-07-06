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13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç'ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!
13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç'ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!
Yaşadığı ciddi sağlık problemleri yüzünden tam 13 kez burun ameliyatı olmak zorunda kalan Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'yla Oğuzhan Koç konserine katıldı. Sevgilisiyle video çekip Instagram hesabında paylaşan Dalkılıç'ın görüntülerindeki o detay takipçilerin dikkatini çekti.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 13:49