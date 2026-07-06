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13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç'ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Yaşadığı ciddi sağlık problemleri yüzünden tam 13 kez burun ameliyatı olmak zorunda kalan Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'yla Oğuzhan Koç konserine katıldı. Sevgilisiyle video çekip Instagram hesabında paylaşan Dalkılıç'ın görüntülerindeki o detay takipçilerin dikkatini çekti.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 13:36 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 13:49
13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak ve dolu dizgin bir aşk yaşayan Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya çifti, katıldıkları Oğuzhan Koç konserinde romantik anlar yaşadı.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Ünlü çift, konserde eğlendikleri anları kayda alarak Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Ancak ünlü popçunun kendi hesabından paylaştığı videoda, hayranların odağı bu aşk dolu anlardan ziyade başka bir yöne kaydı. Yaşadığı ciddi sağlık problemleri yüzünden tam 13 kez burun ameliyatı olmak zorunda kalan Murat Dalkılıç'ın son hali ve burnundaki medikal aparat dikkatlerden kaçmadı.

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13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Sevgilisiyle şarkılara eşlik ederken oldukça neşeli görünen şarkıcının burnundaki bu detay, akıllara "Zorlu tedavi süreci hala devam mı ediyor?" sorusunu getirdi.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

MURAT DALKILIÇ BU SÜREÇLERDE NELER YAŞAMIŞTI?

42 yaşındaki pop yıldızı, 2019 yılında konuk olduğu bir programda, doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme sorunu olduğunu belirtmiş ve ilkokul yıllarından bu yana yaşadığı sağlık sorunundan bahsetmişti.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Yaşadığı bu sağlık sorunundan dolayı tam 12 kez ameliyat olan Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda sonu gelmeyen burun ameliyatlarına bir yenisinin daha ekleyerek 13. defa bıçak altına yatmıştı.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

"İKİ SENE SONRA BURNUM OLDU"

Bir dizi burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı peş peşe hikaye yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş yerine geliyor, şarkı söylemem de yavaş yavaş yerine gelince sahnelere başlayacağım. Birazcık ağır bir süreç geçirdiğim için iyileşirken de böyle dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Çok fazla zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü iki seneden sonra bir burnum oldu çok şükür"

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

"ÇOCUĞUM ESTETİK DEĞİL"

"Estetik yaptırdı" haberlerine de değinen Dalkılıç sitem ederek, "Daha önce görmüş olduğunuz o protezden artık kurtulduk. 'Yanlış estetik yaptırmışsın yine olmamış' diyenlere gülerek bakıyorum. 'Çocuğum estetik değil' deyip öyle laf yetiştirmek istemiyorum. Çok şükür... Yani ayakta bir burnumuz var. Bu şu anda bizi bayağı bir mutlu ediyor" demişti.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

"DOKTOR VE BENİM HATAM VAR"

Dalkılıç bu sürecin kendini nasıl etkilediğine dair de konuşarak şunları söylemişti: "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var"

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Murat Dalkılıç'ın yaşadığı bu süreç, magazin dünyasında erkek ünlülerin estetik ve cerrahi müdahalelere yaklaşımını da yeniden gündeme taşıdı.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Oyunculardan şarkıcılara kadar birçok ünlü erkek isim, zaman zaman yaptırdıkları müdahalelerle konuşuluyor.

Bakın o listede kimler yer alıyor…

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

ŞARKICI DOĞUŞ

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

CENK EREN

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'den iddialı bir açıklama gelmişti. "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Cenk Eren'in geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yüzü iyice oturmuştu.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Estetik yaptıran ünlü erkeklere 58 yaşındaki Cenk Eren de dahil olmuştu. Cenk Eren'in estetikli son halini görenler şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştı.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Son olarak yeni yüzü ile paylaşımda bulunan Cenk Eren'e hayranlarından yorum yağdı.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Cenk Eren adeta 20 yaş gençleşti. Değişimiyle dikkat çeken Cenk Eren'e hayranlarından beğeni yorumları gelmişti.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Ünlü şarkıcının takipçilerinden adeta yorum yağmıştı. Bazı takipçileri 'Cenk çok çok iyi görünüyorsun', 'Geçmiş olsun yakışıklıydın şimdi daha çok', 'Cenk muhteşem olmuşsun', 'Çok güzel olmuş. İyi ki yaptın' demişti.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Cenk Eren estetik haberini bu karesi ile duyurmuş, paylaşımına 'Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz. 9. gün teşekkürler. Not: Biraz da yeni şarkım "Sar Be" için yorum yaparsanız sevinirim' yazmıştı.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen "Neden estetik yaptırdın?" sorularına yanıt vermişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eren, verdiği cevapla kısa sürede gündem olmuştu.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

"BÖYLE GÖRÜNMEK İÇİN..."

Eren yeni bir fotoğraf paylaşarak sorulan sorulara, "ana dediler ki "Cenk bey neden ameliyat oldunuz" Cevap veriyorum böyle görünmek için. Saygılar sevgiler." cevabını vermişti.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı Murat Kurşun, da estetikten nasibini alan ünlü erkekler arasında yer almıştı.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Çıkışta kendisini bekleyen gazeteciler ile bir araya gelen Kurşun, yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek vererek kendisinin de alın bölgesine küçük dokunuşlar yaptırdığını açıklamıştı.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek veren Kurşun, "Bizler sahnede olan insanlarız, kendimize bakmalıyız.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

Benim de alnımda botoks var, derin alın çizgilerim vardı, iyi ki botoks çıkmış" demişti.

13 defa burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç’ın sevgilisiyle paylaşımındaki o detay dikkat çekti!

MURAT KURŞUN