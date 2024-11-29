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13 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu! Icardi'den ayrılan Wanda Nara aşka geldi!

Her yaptığı olay olan Wanda Nara, sosyal medyada gündem oldu. Wanda Nara yeni haliyle takipçilerinden büyük beğeni almıştı. Nara, kendisinden yaşça küçük sevgilisi L-Gante'yi öpmeye doyamadı.

Giriş Tarihi: 29.11.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:04
13 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu! Icardi’den ayrılan Wanda Nara aşka geldi!

Wanda Nara sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sarıya boyatan 37 yaşındaki Nara'nın yeni fotoğrafına sevgilisi L-Gante'den yorum gecikmedi. L-Gante, Nara'nın yeni imajının yer aldığı kareye kalp emojisi koydu.

13 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu! Icardi’den ayrılan Wanda Nara aşka geldi!

Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti konuşulmaya devam ediyor. Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin sürpriz aşkı herkesi şoke etmişti.

13 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu! Icardi’den ayrılan Wanda Nara aşka geldi!

ÖPÜCÜKLERE DOYAMADI

Wanda Nara ile rapçi sevgilisi L-Gante arasındaki aşk doludizgin devam ediyor. Nara, sevgilisini Uruguay'daki konserde yalnız bırakmamıştı. 24 yaşındaki rapçi, Instagram'ın hikaye bölümünden Wanda Nara ile birlikte olduğu anları paylaştı. Yayınlanan videoda Nara'nın genç sevgilisini peş peşe öptüğü görüldü.

13 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu! Icardi’den ayrılan Wanda Nara aşka geldi!

Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel yazdı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Arjantinli model Wanda Nara arasında boşanma davasının nerede açılacağı konusunda da anlaşmazlık çıktı.
Icardi'nin davanın Türkiye'de açılmasını istediği yönünde iddialar var.
Nara ise Türkiye'deki boşanma davalarında 'zina'nın haklı gerekçe sayılmasından dolayı davanın Arjantin'de görülmesi için çabalıyor.
Çiftin her attığı adım Arjantin basınında gündem yaratıyor.

13 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu! Icardi’den ayrılan Wanda Nara aşka geldi!

Dava Türkiye'de açılırsa Icardi'den büyük tazminat koparma peşinde olan Nara, borçlu bile çıkabilir!
Kocasını defalarca aldatan, sevgilileriyle yatakta fotoğraflar paylaşan Nara, Icardi'ye tazminat bile ödemek zorunda kalabilir.
Zaten Icardi de eşi Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı.

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