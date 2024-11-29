13 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu! Icardi’den ayrılan Wanda Nara aşka geldi!

Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel yazdı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Arjantinli model Wanda Nara arasında boşanma davasının nerede açılacağı konusunda da anlaşmazlık çıktı.

Icardi'nin davanın Türkiye'de açılmasını istediği yönünde iddialar var.

Nara ise Türkiye'deki boşanma davalarında 'zina'nın haklı gerekçe sayılmasından dolayı davanın Arjantin'de görülmesi için çabalıyor.

Çiftin her attığı adım Arjantin basınında gündem yaratıyor.