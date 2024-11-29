13 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu! Icardi’den ayrılan Wanda Nara aşka geldi!

Wanda Nara sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sarıya boyatan 37 yaşındaki Nara'nın yeni fotoğrafına sevgilisi L-Gante'den yorum gecikmedi. L-Gante, Nara'nın yeni imajının yer aldığı kareye kalp emojisi koydu. Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti konuşulmaya devam ediyor. Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin sürpriz aşkı herkesi şoke etmişti. ÖPÜCÜKLERE DOYAMADI Wanda Nara ile rapçi sevgilisi L-Gante arasındaki aşk doludizgin devam ediyor. Nara, sevgilisini Uruguay'daki konserde yalnız bırakmamıştı. 24 yaşındaki rapçi, Instagram'ın hikaye bölümünden Wanda Nara ile birlikte olduğu anları paylaştı. Yayınlanan videoda Nara'nın genç sevgilisini peş peşe öptüğü görüldü. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel yazdı... Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Arjantinli model Wanda Nara arasında boşanma davasının nerede açılacağı konusunda da anlaşmazlık çıktı. Dava Türkiye'de açılırsa Icardi'den büyük tazminat koparma peşinde olan Nara, borçlu bile çıkabilir! Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı. Ayrıca Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak, 'Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım' dedi. Yani davanın Türkiye'ye taşınma ihtimali var ve Icardi de 'beni Türk adaletine teslim edin' der gibi hareket ediyor. Elbette Icardi'nin de hataları var. Takım arkadaşının eşiyle yaşadığı birliktelik ona Arjantin Milli Takımı'nın kapılarını kapattı. Seri A'da üst üste gol kralı olup, Paris Saint Germain'e rekor bir ücretle transfer olan Icardi'nin hayatında Nara olmasaydı belki de bugün futbolun zirvesinde olacaktı. Nara olmasaydı yolu Türkiye'ye de düşmezdi elbette.