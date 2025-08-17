Trend
13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici'den şaşırtan açıklama: "Hayatımda ilk kez utanıyorum"
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünde kendisinden 13 yaş küçük DJ sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. O anların ardından mutluluğunu bir süre gözlerden uzak yaşayan Derici, sessizliğini bozarak ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 17.08.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 14:35