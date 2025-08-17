Trend Galeri Trend Magazin 13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici'den şaşırtan açıklama: "Hayatımda ilk kez utanıyorum"

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici'den şaşırtan açıklama: "Hayatımda ilk kez utanıyorum"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünde kendisinden 13 yaş küçük DJ sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. O anların ardından mutluluğunu bir süre gözlerden uzak yaşayan Derici, sessizliğini bozarak ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 14:35
13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

Başarılı sahne performansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

"SON GECEYMİŞ GİBİ SEVECEĞİM"

37 yaşındaki ünlü isim, aşk orucunu Melih Kunukçu ile bozmuştu. Derici Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" diyerek yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI!

Burak Bulut'un düğününde nikah şahidi olan İrem Derici, bir sürprizle karşılaşmıştı.

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

Ünlü popçu kendisinden yaşça küçük DJ sevgilisinden evlilik teklifi almıştı.

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

Şaşkınlığını gizleyemeyen İrem Derici o anları gözyaşları içinde karşıladı.

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

İLK KEZ KONUŞTU!
Aldığı evlilik teklifi sonrasında gözlerden uzak kalan İrem Derici sessizliğini bozdu.

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

İlk kez duygularını verdiği konserde paylaşan Derici şu ifadeleri kullandı: İrem Derici, "Bu yakın arkadaşlarımın düğününde ben de bir evlilik teklifi aldım. O günden beri hiçbir şey paylaşmadım. Herkes diyor ki 'neden paylaşmıyorsun, hadi yüzüğü göster'

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

"HAYATIMDA İLK KEZ UTANIYORUM"

Hayatımda ilk kez çekiniyorum ve utanıyorum. Benim ilk evliliğim değil, ben ilk kez evlilik teklifi aldım. Bazıları şey yazdı 'Başkalarının düğününde evlilik teklifi olur mu?' Mutluluk paylaşınca artan bir şeydir. Allah tamamına inşallah erdirir"

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

Öte yandan, şimdilerde özel hayatıyla gündeme gelen ve dikkat çeken İrem Derici, estetiksiz haliyle de adından söz ettiriyor.

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

İŞTE İREM DERİCİ'NİN ESTETİKSİZ HALİ...

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

SILA TÜRKOĞLU

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

SILA TÜRKOĞLU

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

HİLAL ALTINBİLEK

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

HİLAL ALTINBİLEK

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

HİLAL ALTINBİLEK

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

HAYAT BİLGİSİ'NİN KİKİRİK'İ ÇİŞİL ORAL

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

HAYAT BİLGİSİ'NİN KİKİRİK'İ ÇİŞİL ORAL

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

ŞARKICI HADİSE

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

ŞARKICI HADİSE

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

ŞARKICI HADİSE

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

ŞARKICI HADİSE

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

13 yaş küçük sevgilisinden evlilik teklifi almıştı! İrem Derici’den şaşırtan açıklama: Hayatımda ilk kez utanıyorum

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL