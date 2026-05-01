13 yıllık eşinden boşanmak için servet talep etti! Sosyete Jennifer Lopez’in Türk tasarımcısı Şafak Çak ile Elvan Akın Çak’ı konuşuyor!

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez için hazırladığı tasarımlarla adını geniş kitlelere duyuran modacı Şafak Çak, özel hayatıyla gündeme geldi. Şafak Çak'a 13 yıldır evli olduğu Elvan Akın Çak, boşanma davası açtı. Elvan Akın Çak, evliliğini sonlandırmak için eşinden servet değerinde talepte bulundu.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 01.05.2026 06:26
Jennifer Lopez'in yatağından sahnesine kadar yaptığı tasarımlarla adını dünyaya duyuran Şafak Çak ile 2013'te New York'ta evlendiği eşi Elvan Akın Çak'ın boşanma arifesinde olduğunu yazmıştım.

Boşanma nedenlerini öğrenemesem de, medeni bir şekilde boşanamayacaklarını da duymuştum! Duyduklarım doğru çıktı.

Elvan Akın Çak'ın, boşanmak için Şafak Çak'tan adeta bir servet istediğini öğrendim! Evet yanlış okumadınız; Elvan Hanım, 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar da nafaka istiyormuş. Şimdilerde sosyete bunu konuşuyor.

Hatta "İlk eşinden olan çocuklarına babalık yapan adamdan nasıl 5 milyon dolar ister" diye Elvan Hanım'ı dillerine dolamış durumdalar!

Gerçekten de Şafak Çak'ın, Elvan Hanım'ın ilk evliliğinden olan 28 yaşındaki oğlu Emre ve 16 yaşındaki kızı Zeynep'e babalık yaptığına ben de birçok kez şahit olmuştum.

Elvan Hanım'ın çocuklarının babası bile olmadığı eşinden neden bu kadar yüklü bir tazminat istiyor anlamış değilim!

Şafak Çak, boşanmak için avukat Aslı Hatemi'ye vekalet vermiş, bakalım ünlü avukat, bu rakamları ne kadar düşürtebilecek...

