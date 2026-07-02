13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak’ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...

Dosyada gizlilik kararı olduğu için anlaşma şartlarını öğrenemesem de, eşi Şafak Çak'tan boşanmak için 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar nafaka isteyen Elvan Hanım'ın istediğinin yarısını bile alamadığını duymuştum.