Trend
Galeri
Trend Magazin
13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak'ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...
13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak'ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...
13 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran Şafak Çak ile Elvan Akın Çak'ın boşanma protokolü ortaya çıktı. Elvan Akın Çak'ın ilk etapta talep ettiği astronomik tazminat ve nafaka rakamlarının, anlaşma aşamasında büyük oranda değiştiği görüldü. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 06:42