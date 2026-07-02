Trend Galeri Trend Magazin 13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak'ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...

13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak'ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...

13 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran Şafak Çak ile Elvan Akın Çak'ın boşanma protokolü ortaya çıktı. Elvan Akın Çak'ın ilk etapta talep ettiği astronomik tazminat ve nafaka rakamlarının, anlaşma aşamasında büyük oranda değiştiği görüldü. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 06:42
13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak’ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...

Jennifer Lopez'e yaptığı tasarımlarla adını dünyaya duyuran Şafak Çak ile 2013'te New York'ta evlendiği eşi Elvan Akın Çak'ın çekişmeli geçeceğini düşündüğümüz boşanma süreci geçen hafta tek celsede bitmişti.

13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak’ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...

Davayı mahkemeye bile taşımadan aralarında imzaladıkları protokolle anlaşmalı olarak boşanmışlardı.

13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak’ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...

Dosyada gizlilik kararı olduğu için anlaşma şartlarını öğrenemesem de, eşi Şafak Çak'tan boşanmak için 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar nafaka isteyen Elvan Hanım'ın istediğinin yarısını bile alamadığını duymuştum.

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13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak’ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...

Dosyadaki gizlilik kararı kalkınca imzaladıkları protokole ulaştım.

13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak’ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...

5 milyon dolar boşanma tazminatı isteyen Elvan Hanım 500 bin doları, nafaka olarak da 50 bin dolar isterken 5 bin doları kabul etmiş.

13 yıllık evlilik bitmişti! Şafak Çak ile Elvan Akın Çak’ın boşanma protokolü ortaya çıktı! İstenen 5 milyon dolar bakın kaça düştü...

Yani Elvan Hanım istediği astronomik rakamın yüzde 10'una razı olmuş!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör