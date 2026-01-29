Trend Galeri Trend Magazin 130 kilonun 35'i gitti! Işın Karaca incecik kalma yöntemini açıkladı: 'Onu bırakınca zayıflıyorsunuz' dedi...

Uzun yıllardır güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Işın Karaca, bu kez verdiği kilolarla magazin gündemine geldi. Son aylarda 35 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü sanatçı, zayıflama sürecine dair yaptığı açıklamayla merak uyandırdı.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 08:29
2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran Işın Karaca, müzik dünyasının en sevilen sanatçıları arasında yer alıyor.

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi bulunan Karaca, aynı zamanda görünümüyle de dikkat çekiyor.

Son aylarda verdiği kilolarla adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı, son olarak zayıflama sırrını sevenleriyle paylaştı.

"YEMEYİNCE ZAYIFLIYORSUNUZ"

Işın Karaca, önceki gün Karaköy'de görüntülendi. Verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, "Herkes, 'Nasıl zayıfladınız?' diyor. Yemeyince zayıflıyorsunuz. Kilo kötü bir şey değil. Bir ben bir de Sibel Can'ın kiloları dert olmuştur. 25'inci sanat yılında kökten çözmek istedim. Bir yılda oldu. Can 25, ben 35 kilo verdim. Ev full diyetteydi. Mia profesyonel sporcu ve sağlıklı besleniyor. Kan tahlilleri ve doktorla verdik kiloları. Bedenini tanımak gerekiyor. Bedeni tanıyınca beynini de sıfırlıyorsunuz. 36 beden kıyafet ve 40 numara ayakkabı olan acayip pahalı şeyler aldım. Odanın ortasına asıp, 'Bir gün giyeceğim' dedim. Onlar için banka kredisi alırsın. Normalde 41 numara ayakkabı giyiyorum.

"BİR DAHA KİLO ALMAMALIYIM"

Çok sağlıklıyım. Bu ülkede 130 kiloyla ünlü oldum. Kadının bedeninin figür olmadan iş yapılabileceğini öğrettim ama bunu 25 sene önce yaptım. Bir kere 10 sene önce tüp mide ameliyatı oldum. Annem o süreçte kanserdi, onun üzüntüsünden bir daha yemek yedim. Beynim obezmiş. Bankacımız mutluludur sürekli gardırop yenileniyoruz. Sürekli alışveriş yapmaktan keyif alıyorum. Yüzlerce kıyafeti etiketiyle verdim, bir daha kilo almamalıyım"

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zara, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 20 kilo veren sanatçı, değişimiyle ilgi odağı oldu.

Zara, zayıflama sırrını şu sözlerle anlattı:

"Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum."

"20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde 'Zara senin için bu yemeği yaptık' diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu.

Yaş da ilerledikçe metabolizma 'yorulduk, oturalım' formatına geçti. Gençlikteki gibi olmadığını anladım. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim."

ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ

Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.

Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan "mide ameliyatı" ve "bağırsak temizliği" iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizdi.

NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI!

Ata Demirer kendisine yöneltilen, "Nasıl zayıfladın?" sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yemek tercihinde işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ve doğal besinlere yönelmenin kilo vermede etkili olduğunu belirten sanatçı, "İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!" dedi.

Ata Demirer, "Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı.

RUTİNİNİ ANLATTI!

Usta komedyen Ata Demirer, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı: "22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum.

Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum.

Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum."

PELİN ÖZTEKİN

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

FERAH ZEYDAN

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.