130 kilonun 35’i gitti! Işın Karaca incecik kalma yöntemini açıkladı: ’Onu bırakınca zayıflıyorsunuz’ dedi...

"YEMEYİNCE ZAYIFLIYORSUNUZ"

Işın Karaca, önceki gün Karaköy'de görüntülendi. Verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, "Herkes, 'Nasıl zayıfladınız?' diyor. Yemeyince zayıflıyorsunuz. Kilo kötü bir şey değil. Bir ben bir de Sibel Can'ın kiloları dert olmuştur. 25'inci sanat yılında kökten çözmek istedim. Bir yılda oldu. Can 25, ben 35 kilo verdim. Ev full diyetteydi. Mia profesyonel sporcu ve sağlıklı besleniyor. Kan tahlilleri ve doktorla verdik kiloları. Bedenini tanımak gerekiyor. Bedeni tanıyınca beynini de sıfırlıyorsunuz. 36 beden kıyafet ve 40 numara ayakkabı olan acayip pahalı şeyler aldım. Odanın ortasına asıp, 'Bir gün giyeceğim' dedim. Onlar için banka kredisi alırsın. Normalde 41 numara ayakkabı giyiyorum.