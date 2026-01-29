Trend
130 kilonun 35'i gitti! Işın Karaca incecik kalma yöntemini açıkladı: 'Onu bırakınca zayıflıyorsunuz' dedi...
Uzun yıllardır güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Işın Karaca, bu kez verdiği kilolarla magazin gündemine geldi. Son aylarda 35 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü sanatçı, zayıflama sürecine dair yaptığı açıklamayla merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 29.01.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 08:29