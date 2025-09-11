13.5 milyar dolarlık servet Bodrum’u aydınlattı: Rus milyarder Alisher Usmanov yeni yaşı için kesenin ağzını açtı...

ALİSHER USMANOV KİMDİR?

Sovyetler döneminde Özbekistan'da 1953 yılında doğan Alişer Burhanoviç Usmanov, Rus milyarder ve oligark olarak tanınıyor. 13,5 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin 2015 yılı verilerine göre Rusya'nın üçüncü, dünyanın ise 71. en zengin insanıdır. Serveti maden, kereste ve finans sektöründeki işleri sayesinde oluşmuştur. Evli olan Usmanov, Moskova Elit Devlet Üniversitesi mezunudur.