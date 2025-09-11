Trend
Galeri
Trend Magazin
13.5 milyar dolarlık servet Bodrum’u aydınlattı: Rus milyarder Alisher Usmanov yeni yaşı için kesenin ağzını açtı...
13.5 milyar dolarlık servet Bodrum’u aydınlattı: Rus milyarder Alisher Usmanov yeni yaşı için kesenin ağzını açtı...
72 yaşına basan Rus milyarder Alisher Usmanov, Bodrum'da doğum gününü adeta bir şova dönüştürdü. Cennet Koyu'nda gerçekleşen kutlamada 20 dakikalık havai fişek gösterisi adeta ortalığı karıştı! Bakın iş insanı bu özel gün için kesenin ağzını ne kadar açtı...
Giriş Tarihi: 11.09.2025 07:01