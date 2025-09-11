Trend Galeri Trend Magazin 13.5 milyar dolarlık servet Bodrum’u aydınlattı: Rus milyarder Alisher Usmanov yeni yaşı için kesenin ağzını açtı...

72 yaşına basan Rus milyarder Alisher Usmanov, Bodrum'da doğum gününü adeta bir şova dönüştürdü. Cennet Koyu'nda gerçekleşen kutlamada 20 dakikalık havai fişek gösterisi adeta ortalığı karıştı! Bakın iş insanı bu özel gün için kesenin ağzını ne kadar açtı...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 11.09.2025 07:01
13.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın üçüncü, dünyanın ise 71'inci zengin insanı olan Özbek asıllı Rus milyarder Alisher Usmanov, Bodrum'u karıştırdı.

Arsenal'ın eski hissedarlarından da olan işadamı, Cennet Koyu'ndaki evinde parti verdi.

HER YERDEN GÖRÜLDÜ
72 yaşına basan işadamının önceki gece verdiği görkemli partide 20 dakika havai fişek gösterisi yapıldı.

İlçenin her noktasından görülen ışık şovunu davetliler çığlıklar ve alkışlar eşliğinde izledi.

Usmanov'un partisine gelenler için 10 villa ile 30 otel odası kiraladığı öğrenildi.

ALİSHER USMANOV KİMDİR?

Sovyetler döneminde Özbekistan'da 1953 yılında doğan Alişer Burhanoviç Usmanov, Rus milyarder ve oligark olarak tanınıyor. 13,5 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin 2015 yılı verilerine göre Rusya'nın üçüncü, dünyanın ise 71. en zengin insanıdır. Serveti maden, kereste ve finans sektöründeki işleri sayesinde oluşmuştur. Evli olan Usmanov, Moskova Elit Devlet Üniversitesi mezunudur.

Rusya'nın konglomera endüstrisi şirketlerinden biri olan Metalloinvest'in büyük hissedarlarından biridir. Gazprom'un metal madeni departmanını kuruluş aşamasında yönetmiştir. İş dünyasında "Rusya'nın güçlü adamı" olarak bilinen Usmanov, 1980 yılında 6 yıl cezaevinde yatmıştır.

İş ortağı Farhad Moshiri ile birlikte Arsenal kulübünün yüzde 14,5 hissesini elinde bulundurmaktadır. Ayrıca Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) üyesidir.