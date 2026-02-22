Trend
14 yaşında uçak yaptı, MIT'yi şaşırttı! 'Geleceğin Einstein'ı denilen Sabrina Pasterski'nin sıra dışı yolculuğu!
Henüz 14 yaşındayken garajında başladığı bir proje, onu dünyanın en prestijli üniversitelerine ve bilim çevrelerinin gündemine taşıdı. Reddedilmekle başlayan yolculuğu, gökyüzüne uzanan cesur bir adım ve evrenin en büyük sırlarına duyduğu bitmeyen merakla bambaşka bir noktaya evrildi. Bugün ona "Geleceğin Einstein'ı" deniliyor… Ama asıl soru şu: Bu genç bilim insanını gerçekten farklı kılan ne?
Giriş Tarihi: 22.02.2026 08:55