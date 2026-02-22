Trend Galeri Trend Magazin 14 yaşında uçak yaptı, MIT'yi şaşırttı! 'Geleceğin Einstein'ı denilen Sabrina Pasterski'nin sıra dışı yolculuğu!

Henüz 14 yaşındayken garajında başladığı bir proje, onu dünyanın en prestijli üniversitelerine ve bilim çevrelerinin gündemine taşıdı. Reddedilmekle başlayan yolculuğu, gökyüzüne uzanan cesur bir adım ve evrenin en büyük sırlarına duyduğu bitmeyen merakla bambaşka bir noktaya evrildi. Bugün ona "Geleceğin Einstein'ı" deniliyor… Ama asıl soru şu: Bu genç bilim insanını gerçekten farklı kılan ne?

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 22.02.2026 08:55
Pek çok kişi onu "Geleceğin Einstein'ı" olarak adlandırıyor. Peki ama Sabrina Gonzales Pasterski'yi bu kadar özel kılan ne? İşte bilim dünyasını sarsan o hikaye!

14 YAŞINDA BİR UÇAK İNŞA ETTİ: Sabrina, garajında tek motorlu bir uçak yapmaya başladı. Evet, yanlış duymadınız; parçaları birleştirip gerçek bir uçak yaptı!

16 YAŞINDA GÖKYÜZÜNDE: İnşa ettiği uçağı Michigan Gölü üzerinde uçurarak havacılık dünyasının dikkatini çekti.

RET KARARINI BAŞARIYA DÖNÜŞTÜRDÜ: Başta MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) tarafından reddedildi. Ancak uçağını inşa ederken çektiği videoları izleyen profesörler kararlarını değiştirdi.

SONUÇ: MIT'den 5 tam puanla mezun oldu!

STEPHEN HAWKİNG'İN RADARINA GİRDİ: Harvard'da doktorasını yaparken kuantum kütleçekimi ve kara delikler üzerine yaptığı çalışmalar o kadar yankı uyandırdı ki, efsanevi fizikçi Stephen Hawking onun makalelerine atıfta bulundu.

Peki ona neden "Yeni Einstein" deniliyor? Sabrina, Einstein'ın bile tam olarak çözemediği evrenin temel yapı taşları (Kuantum Kütleçekimi) üzerinde çalışıyor. Büyük teknoloji şirketlerinden gelen milyon dolarlık iş tekliflerini reddederek hayatını sadece "saf bilime" adamış durumda.

Peki ya diğerlerinden farkı ne? İşte bu yazının can alıcı noktasına geldiniz: O, şöhret peşinde değil. Akıllı telefon kullanmıyor, sosyal medya hesapları yok (Kendi web sitesi hariç). Onun için asıl dünya, denklemlerin ve kara deliklerin gizemli dünyası. Ya günün sonunda bunca cümleden bizim hesabımıza ne düştü?

Sabrina Pasterski, bize dehanın sadece zekayla değil, bitmek bilmeyen bir merak ve el emeğiyle (O uçağı unutmayın!) birleştiğinde gerçek gücüne ulaştığını kanıtlıyor.