14 yıllık arkadaşıyla nikah masasına oturmuştu! Dostluktan evliliğe uzanan aşk hikayesini ilk kez anlattı! "Riske attık"

Ünlü oyuncu Sitare Akbaş, geçtiğimiz Ağustos ayında 14 yıllık arkadaşı Cengiz Orhunlu ile nikah masasına oturmuştu. Akbaş, Dostluktan evliliğe uzanan aşk hikayesini ilk kez anlattı.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 11:31
İlk oyunculuk deneyimini yıllar önce fenomen haline gelen Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteriyle yaşayan Akbaş, genç yaşına rağmen gösterdiği oyunculukla izleyicinin hafızasında yer etti. O günden bu yana birçok önemli projede rol alan Akbaş, etkileyici performanslarıyla kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı.

Kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Sitare Akbaş, Kamuran Akkor'un torunu olan 14 yıllık arkadaşı Cengiz Orhonlu ile 3 Ağustos 2025'te evlenmişti.

Akbaş ve Orhonlu çifti, dostluktan evliliğe dönüşen aşklarının hikayesini katıldıkları programda ilk kez anlattı.

Sitare Akbaş, o dönemi şu sözlerle anlattı:

"Bir projede partner olmuştuk, orada çok eğlendik. Çok güzel bir dostluğumuz başladı ve iletişimimiz hiç kopmadı. Cengiz, ABD'ye gitti; üniversite okudu, döndü. Daha sık görüşmeye başladık ama gerçekten badiydik. Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem, 'Bu çok riskli' dedim. Dostluğumuzu riske attık."

Sitare Akbaş, Cengiz Orhonlu'nun hislerini kendi içinde uzun süre taşıdığını, sessizliğini esprili bir dille anlattı.

"HERKES ŞOKE OLDU"

Sitare Akbaş, sürecin hızına dikkat çekerek "Yakın çevremize 'Biz âşık olduk, evlenmeye karar verdik' dediğimizde herkes şoke oldu. Çok kısa sürede sevgili olmadan evlendik gibi bir şey oldu" dedi. Cengiz Orhonlu ise duygularını, "Bir his geldi, bir hâl geldi. Ben sustum, o dayanamadı konuştu" sözleriyle ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

Akbaş, 14 yıllık dostu nişanlısı Cengiz Orhonlu ile 3 Ağustos'ta nikah masasına oturmuştu.

Sade gelinliğiyle beğeni toplayan güzel oyuncunun davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

"14 YILDIR ARKADAŞIZ BİR AY ÖNCE EVLENMEYE KARAR VERDİK"

Yaptıkları açıklamada, 14 yıllık arkadaş olduklarını söyleyen Akbaş, kafa karıştırıcı açıklamasına şu sözlerle devam etmişti:

Güzel oyuncu, yaptığı açıklamada, "Cengiz ile biz 14 yıldır çok yakın ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı, bir ay önce evlenmeye karar verdik. Bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı, biz çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

BİRİCİK EŞİNİN YENİ YAŞINI KUTLADI...

3 ay önce nikah masasına oturan Sitare Akbaş eşi Cengiz Orhonlu'nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

Düğün gününden peş peşe fotoğraf yayınlayan güzel oyuncu paylaşımına, Her anımız kutlu olsun… İyi ki doğdun…Evim, eşim, iyi ki... Seni Seviyorum…" notunu düştü.

BEBEK İDDİALARINA CEVAP VERMİŞTİ!

Taze evli çift Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, Jennifer Lopez konserinde görüntülendi. Konser öncesi basın mensupları ile ayak üstü sohbet eden çift, bebek iddialarına da cevap verdi.

"OLUNCA ALNIMIZIN AKIYLA, GÖĞSÜMÜZÜ GERE GERE SÖYLERİZ"

Sitare Akbaş, "Benim üstümden ilerledi hamile falan diye yazıldığı için ben cevap verebilir miyim? Şöyle, öyle de olabilirdi. Bu böyle bir kararla da evlenebilirdik ama inanın öyle bir şey yok. Olunca da alnımızın akıyla, göğsümüzü gere gere söyleriz ama gerçekten yok" şeklinde konuştu.