14 yıllık aşkta duygusal anlar! Demet Akalın'dan eşi Okan Kurt'a romantik doğum günü kutlaması: "Evimizin direği..."

"O BENDEN HIRSLI"

"Bz yarışa hazırlanıyoruz. Batu diyor ki 'Abi ablaya söyledik mi?', 'Dur oğlum' diyorum 'Son dakikaya kadar bekleyelim.' Haberi yoktu; tabii biz hazırlanıyoruz ama bir şeyler seziyor. Takır takır bir adam geziyor evde yani. Son bir hafta kaldı böyle, ben de şimdi yalandan odaya girdim 'Aşkım, ne yapıyorsun?' dedim. 'İki gün sonra da yarış var. Ben de gideyim mi?' dedim. Ben ondan; 'Ya senin ne işin var?' demesini bekliyorum. Bir kalktı yataktan; 'Ne diyorsun sen? Bu kadar emek verdin. Ben seni götüreceğim' dedi. Tabii bir gaza geldim ben. Onun da bu kadar saygı duyması çok mutlu etti beni. Mesela şimdi o benden çok hırslı. Son yarışa da geldi."