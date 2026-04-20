Trend Galeri Trend Magazin 14 yıllık aşkta duygusal anlar! Demet Akalın'dan eşi Okan Kurt'a romantik doğum günü kutlaması: "Evimizin direği..."

14 yıllık aşkta duygusal anlar! Demet Akalın'dan eşi Okan Kurt'a romantik doğum günü kutlaması: "Evimizin direği..."

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, evliliklerindeki sarsılmaz bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Eşi Okan Kurt'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Akalın, paylaştığı duygusal mesajla beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 15:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2026 15:46
2000'lerin ortalarından bu yana pop listelerinde üst sıralara yükselen popüler şarkıları sayesinde günümüz Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri olan Demet Akalın, 2012 yılında iş adamı Okan Kurt ile gösterişli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Evliliklerini 2014 yılında kucaklarına aldıkları kızları Hira ile taçlandıran ünlü çift, zaman zaman mutlu birliktelikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve özel hayatına dair samimi kareleri takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Akalın, bu kez eşi Okan Kurt'un yeni yaşını kutlamak için peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Romantik karelerin yer aldığı bu gönderilere eklediği notla evliliklerindeki sarsılmaz bağa dikkat çeken ünlü sanatçı, eşine olan derin sevgisini bir kez daha dile getirdi.

Akalın, "Canım eşim diğer yarım iyi ki doğdun evimizin direği, babamız, gücüme güç katan, canım kocam, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullanarak takipçilerini duygulandırdı.

EŞİNİN DUYGUSAL KUTLAMASIYLA DİKKATLERİ ÇEKEN OKAN KURT GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KATILDIĞI YARIŞMAYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ!

Bir süredir vücut geliştirmeyle uğraşan Kurt, geçen haftalarda Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı.

DEMET AKALIN'DAN GİZLİ HAZIRLANMIŞ!

Fit ve kaslı görüntüsüyle dikkat çeken Kurt, katıldığı yarışmalara eşi Demet Akalın'dan habersiz hazırlandığını ve bu süreci son dakikaya kadar bir sır gibi sakladığını itiraf etti. Kurt, katıldığı programda süreci eşi Demet Akalın'dan gizlemeye çalıştığı anları şu sözlerle dile getirdi:

"O BENDEN HIRSLI"

"Bz yarışa hazırlanıyoruz. Batu diyor ki 'Abi ablaya söyledik mi?', 'Dur oğlum' diyorum 'Son dakikaya kadar bekleyelim.' Haberi yoktu; tabii biz hazırlanıyoruz ama bir şeyler seziyor. Takır takır bir adam geziyor evde yani. Son bir hafta kaldı böyle, ben de şimdi yalandan odaya girdim 'Aşkım, ne yapıyorsun?' dedim. 'İki gün sonra da yarış var. Ben de gideyim mi?' dedim. Ben ondan; 'Ya senin ne işin var?' demesini bekliyorum. Bir kalktı yataktan; 'Ne diyorsun sen? Bu kadar emek verdin. Ben seni götüreceğim' dedi. Tabii bir gaza geldim ben. Onun da bu kadar saygı duyması çok mutlu etti beni. Mesela şimdi o benden çok hırslı. Son yarışa da geldi."

ŞAFAK SEZER'E İLHAM OLMUŞ!

Okan Kurt, geçtiğimiz günlerde de Şafak Sezer'e de ilham kaynağı olduğunu açıklayarak magazin kulislerini hareketlendirmişti. Bir televizyon programına telefonla bağlanan Okan Kurt, Şafak Sezer'in de kendisini gördükten sonra yeni filmi için vücut geliştirme sporuna başladığını açıklamıştı.

Öte yandan sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ikili, geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir fotoğrafla gündeme gelerek takipçilerini hem şaşırtmış hem de güldürmüştü.

Okan Kurt, Instagram hesabından kaslı halini takipçileriyle paylaşmıştı.

KASLI FOTOĞRAF DEMET AKALIN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Kurt'un gönderisine ise eşi Demet Akalın'dan esprili bir karşılık gelince, çiftin aralarındaki şakacı ilişki bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Ünlü şarkıcı eşinin gönderisine, Senin rüyanı *** Lan sen bir eve gel bakalım!" yorumunu yapmıştı. Akalın'ın bu çıkışı kısa sürede ses getirmişti.

"SEN BİR EVE GEL" DEMİŞTİ, OLAY YERİNE GİTTİ!

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, bu kez sahnelerde değil, podyumda boy gösterdi! Bir süredir sıkı bir hazırlık sürecinden geçen ve formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Okan Kurt, milli takım seçmeleri için podyuma çıktı. Daha önce eşinin kaslı fotoğraflarına "Sen bir eve gel de..." diyerek esprili bir gözdağı veren Demet Akalın ise, eşini bu kritik günde bir an bile yalnız bırakmadı.

"SENİ YARIŞMAYA BEN GÖTÜRECEĞİM"

Podyumdaki iddialı performansı ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Okan Kurt, yarışma sonrası yaptığı paylaşımda eşi Demet Akalın'ın desteğini yere göğe sığdıramadı. Kurt, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başta her anımda yanımda olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, en zor anımda senin çok büyük emeğin var. "Seni ben kendim yarışmaya götüreceğim" diyen karıma çok teşekkür ediyorum. (Seni Seviyorum MİNİK)"

Demet Akalın'ın tribündeki coşkulu hallerinin ardından gelen bu romantik hamle, "İşte gerçek destek" yorumlarını da beraberinde getirdi. Zorlu hazırlık sürecinde eşinin bir an olsun yanından ayrılmadığını vurgulayan Okan Kurt, bu süreçte sergilediği emeğini adeta eşine armağan etti.

Tribündeki yerini erkenden alan ve eşi podyumda hünerlerini sergilerken heyecandan yerinde duramayan ünlü popçunun o anları objektiflere yansırken, Okan Kurt'un hayran bırakan değişimi izleyenlerden tam not aldı. Adeta bir "kas şov" niteliğindeki podyum performansını dikkatle takip eden Akalın, her fırsatta eşine alkışlarla destek verdi.

PAYLAŞMALARA DOYAMADI!

Öte yandan başarılı pop müzik sanatçısı Demet Akalın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmişti. Okan Kurt'a olan aşkını her fırsatta dile getiren ünlü sanatçı, sevgililer gününde yaptığı romantik paylaşımlarıyla adeta şov yapmıştı.

"Sevgilim" notuyla eşine olan bağlılığını haykıran Akalın, "Aşka verilen emek çile değilmiş" dedirten kareleriyle takipçilerinden tam not almıştı.

KUTLAMA PASTASI DA GECİKMEDİ!

Bu özel günü kendileri için hazırlanan şık bir kutlama pastasıyla taçlandıran ünlü çift, aşklarını mumlar eşliğinde bir kez daha tazeledi.

14 yıldır hayatı omuz omuza göğüsleyen çiftin bu paylaşımları, kısa sürede binlerce beğeni alarak 14 Şubat'ın en çok konuşulan olayları arasına girdi.

İLAN-I AŞKTAN ÖNCE NOSTALJİ RÜZGARLARI ESTİRMİŞTİ

Aktif paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını koparmayan Akalın, geçtiğimiz gün de nostalji rüzgarı estirdiği anlarla gündeme gelmişti.

90'lı yıllara ait bir videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, hayranlarını adeta zamanda yolculuğa çıkarmıştı.

Akalın'ın "Özlenen Yıllar" notuyla yayınladığı ve kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma beğeni yağmıştı.

Paylaşıma "Çok güzelmiş Demo, Javline yok, botoks yok, dolgu yok, doğallık var, "Güzelliği şaka mı?", "Saçı çok güzelmiş", "Özlendi o yıllar" yorumları gelmişti.

