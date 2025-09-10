Trend Galeri Trend Magazin 14 yıllık büyük aşk! Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşi bakın kim çıktı! Adını hep yanında taşıyor!

14 yıllık büyük aşk! Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşi bakın kim çıktı! Adını hep yanında taşıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, sahadaki başarılarıyla gönüllere taht kurarken, özel hayatıyla da merak ediliyor. 38 yaşındaki Milli yıldızın 14 yıldır evli olduğu eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Üstelik formasında onun soyadını taşıyor. İşte Eda Erdem'in biricik eşi…