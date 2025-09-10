Trend Galeri Trend Magazin 14 yıllık büyük aşk! Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşi bakın kim çıktı! Adını hep yanında taşıyor!

14 yıllık büyük aşk! Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşi bakın kim çıktı! Adını hep yanında taşıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, sahadaki başarılarıyla gönüllere taht kurarken, özel hayatıyla da merak ediliyor. 38 yaşındaki Milli yıldızın 14 yıldır evli olduğu eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Üstelik formasında onun soyadını taşıyor. İşte Eda Erdem'in biricik eşi…

Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 10:57
Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan Filenin Sultanları'nda Eda Erdem, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak gurur kaynağı oldu. Başarı kadar Erdem'in özel hayatı da mercek altına alındı.

38 yaşındaki milli voleybolcunun 14 yıllık eşi, sosyal medyada gündem oldu. İşte Eda Erdem'in sevgi dolu evliliği ve eşi hakkında merak edilenler…

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in 14 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı.

Eda Erdem Dündar, bundan 14 yıl önce Erdem Dündar ile nikah masasına oturdu.

2011 yılında Erdem Dündar ile dünya evine giren Eda Erdem, formasında hem kızlık soyadını hem eşinin adını taşıyor.

Henüz anne baba olmayan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Eda Erdem Dündar'ın spor kariyeri ötesinde özel hayatı da zaman zaman merak konusu oluyor.

Zehra Güneş A Milli Kadın Voleybol Takımımızda elde ettiği başarılarla adından söz ettirirken özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Güzellikleri ile dikkat çeken Zehra, İrem Nur ve Mina her paylaşımıyla takipçilerini hayran bırakıyor:

Yaptığı bloklar ile adından söz ettiren 25 yaşındaki yıldız isim Zehra Güneş'in başarısı kadar kariyeri, ailesi ve tarzı da gündemde.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken milli voleybolcu şimdilerde Olimpiyat Oyunları için Paris'te.

Oyun performansıyla dikkat çeken Zehre Güneş'in kız kardeşleri de hem başarı hem güzellik olarak ablalarının tahtına aday.

İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ablalarının izinde.

İşte, İrem Nur Güneş ve Mina Güneş'in takipçileri ile paylaştıkları o kareler:

Vakıfbank'ta orta oyuncu olan ablaları Zehra Güneş'in izinden giden kız kardeşler voleybolda başarıyı hedefliyor.

Güneş'in kız kardeşlerim İrem Nur Güneş ve Mina Güneş sosyal medyada her gün büyüyen bir takipçi kitlesine sahip.

Zehra Güneş'in kız kardeşleri kadar özel hayatı da merak konusu.

Modaya ilgisi ile bilinen milli sporcu sevgilisi ile de daha önce gündeme gelmişti.

Kendisi gibi milli voleybolcu olan Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönen Zehra Güneş, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi.

2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı.

1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.