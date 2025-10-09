Trend
14 yıllık sevgilisini 2.5 yıl önce kaybetmişti...Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan'a olan aşkını anlattı! "Ruhumun bir parçasıydı"
59 yaşında akciğer kanserine yenik düşen oyuncu Billur Kalkavan, 2022 yılında hayatını kaybetmişti. 59 yaşında yaşamını yitiren Kalkavan'ın ardından zor günler geçiren 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, bir Youtube programına konuk oldu. Bahadırlı, Billur Kalkavan'a duyduğu aşkı anlattı.
Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 14:45