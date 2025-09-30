Trend Galeri Trend Magazin 15 yıl evlat hasreti çekmişlerdi...Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri koca delikanlı oldu! İşte Baran ve Volkan’ın son hali

1988 yılında dünyaevine giren Eda ve Metin Özülkü, yıllarca evlat hasretiyle yanıp tutuşmuştu. Çift, 2004 yılında ikizleri Baran ve Volkan'a kavuşarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Zaman su gibi akıp geçti, minik ikizler artık genç birer delikanlı oldu. Anne ve babalarının boyunu geçen Baran ve Volkan, son halleriyle görenleri şaşırttı.