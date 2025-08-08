Trend
15 yıllık evlilik bitiyor mu? Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu gerçeği itiraf etti! "Hayatında birden fazla kişi varmış"
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'yla boşanacağı iddia edildi. 15 yıldır aynı yastığa baş koyan ve üç çocukları olan çiftin ayrılık iddiaları magazin gündemini çalkaladı. Yağmur Sarıoğlu iddialara yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 08.08.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 12:45