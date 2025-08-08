15 yıllık evlilik bitiyor mu? Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu gerçeği itiraf etti! "Hayatında birden fazla kişi varmış"

"HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Evlilikte sorun olmadığını belirten Sarıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Biz Çeşme'den daha yeni geldik. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor."