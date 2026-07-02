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1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…
1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…
Tam 1,5 yıldır her adımları yakından takip edilen ünlü çiftin büyük aşkı tek kalemde bitti. 2025'te başlayan ve yaklaşık 18 aydır dolu dizgin devam eden ilişkide, China Suárez'in Mauro Icardi'yi terk ettiği iddiası gündemde geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 08:19