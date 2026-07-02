1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

MAURO ICARDİ KARAR SONRASI YIKILDI!

Canlı yayındaki iddiaların odağındaki bir diğer çarpıcı detay ise ünlü futbolcunun bu karara verdiği tepki oldu. Gazeteci Latorre, Icardi'nin terk edilmenin ardından adeta yıkıldığını ve büyük bir üzüntü yaşadığını öne sürdü. Buna karşın China Suárez'in ise son dönemde yaşanan yıpratıcı olaylardan dolayı fazlasıyla yorulduğu ve artık dayanacak gücü kalmadığı için geri adım atmadığı belirtti.