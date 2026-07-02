Trend Galeri Trend Magazin 1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

Tam 1,5 yıldır her adımları yakından takip edilen ünlü çiftin büyük aşkı tek kalemde bitti. 2025'te başlayan ve yaklaşık 18 aydır dolu dizgin devam eden ilişkide, China Suárez'in Mauro Icardi'yi terk ettiği iddiası gündemde geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:07 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 08:19
1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

9 Ocak 2025'te başlayan ve yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyanın merakla takip ettiği o çalkantılı aşk hikayesinde yolun sonuna gelindiği ileri sürüldü. Attıkları her adımla dünya basınında geniş yankı uyandıran ünlü ikilinin cephesinden gelen son haberler, magazin kulislerine adeta bomba gibi düştü.

1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

Yaklaşık 18 aydır bir dargın bir barışık devam eden bu olaylı birlikteliğin, perde arkasında yaşanan büyük bir krizle resmen sona erdiği iddia edildi.

1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

İPLERİ KOPARAN TARAF SUAREZ OLDU!

Günlerdir dilden dile dolaşan bu büyük ayrılık dedikodularının detayları, 'Sálvese Quien Pueda' adlı televizyon programında gün yüzüne çıktı.

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1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

Gazeteci Yanina Latorre, canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalarla ilişkinin bitiş nedenlerini kamuoyuyla paylaştı.

1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

Latorre'nin iddialarına göre, ikili arasında son haftalarda giderek tırmanan gerilim artık tahammül edilemez bir noktaya ulaştı. Yaşanan bu sürecin ardından daha fazla devam etmek istemeyen ünlü oyuncu China Suárez, radikal bir karar alarak ilişkiyi tamamen bitiren ve bağları koparan taraf oldu.

1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLAR İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Ünlü gazeteci Yanina Latorre, ayrılığın perde arkasındaki temel sebeplere dair de çok konuşulacak iddialar ortaya attı. İleri sürülene göre, çiftin özel hayatında bir süredir devam eden ve bir türlü çözülemeyen sorunlar ile Mauro Icardi'nin sergilediği bazı tutumlar bu sonu hazırladı. Günlük yaşantıya doğrudan yansıyan fikir ayrılıkları, ardı arkası kesilmeyen kıskançlık krizleri ve aynı evi paylaşmanın getirdiği sürekli gerginlik hali, 1,5 yıllık aşkın bitişinde başrol oynadı.

1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

Özellikle son dönemde ikili arasında yaşanan büyük kavgaların, güzel oyuncunun kesin ve geri dönülmez bir ayrılık kararı almasında bardağı taşıran son damla olduğu ifade ediliyor.

1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

MAURO ICARDİ KARAR SONRASI YIKILDI!

Canlı yayındaki iddiaların odağındaki bir diğer çarpıcı detay ise ünlü futbolcunun bu karara verdiği tepki oldu. Gazeteci Latorre, Icardi'nin terk edilmenin ardından adeta yıkıldığını ve büyük bir üzüntü yaşadığını öne sürdü. Buna karşın China Suárez'in ise son dönemde yaşanan yıpratıcı olaylardan dolayı fazlasıyla yorulduğu ve artık dayanacak gücü kalmadığı için geri adım atmadığı belirtti.

1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

YILDIZ İSİMLERDEN DERİN SESSİZLİK

Ortaya atılan ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, tüm gözler ikiliye çevrildi.

1,5 yıllık peri masalı bitti! China Suarez’den Mauro Icardi’ye ‘ayrılık’ darbesi: İlişkiyi bitiren kriz herkesi şoke etti…

China Suárez ve Mauro Icardi cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Aynı zamanda Suárez ve Icardi'nin, Instagram hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları henüz kaldırmadığı görüldü.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör