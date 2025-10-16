Trend Galeri Trend Magazin 17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

17 yıllık evliliklerini geçen yıl noktalayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Okan Buruk ve Nihan Akkuş dün mekandan ayrılırken el ele görüntülendi.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 09:18
17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikâh masasına oturmuştu.

İkili 2009'da da oğulları Ali Yiğit'i kucaklarına almıştı.

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

Ancak çiftin 17 yıllık evliliği geçen sene resmen sona ermişti.

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

Eski eşler ayrılığa dayanamadı. Dün akşam mekan çıkışında Okan Buruk ve Nihan Akkuş el ele görüntülendi.

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

Eski eşini arabaya bindiren Okan Buruk aynı arabayla mekandan ayrıldı.

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

Magazin muhabirlerinin 'Ufukta yeniden evlenme düşünceniz var mı?' sorusunu çift yanıtsız bıraktı.

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

NİHAN BURUK KİMDİR?

Nihan Buruk moda dünyasının tanınan isimlerindendir. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünden mezun olmuştur. 1983 yılında dünyaya gelmiştir, boyu ise 1.80 cm'dir.

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

Üniversite döneminde Türkiye güzellik yarışmasına da katılan modacı Buruk 2003 yılında Almanya'da Top Model of the World yarışmasında 1. olmuştur. Modellik yaptığı dönemde Modda isimli bir televizyon programını sunmuştur. Ayrıca bir dönem Star Tv ekranlarında yayınlanan Almanya Almanya isimli bir dizide oyuncu olarak yer almıştır.

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

Çok iyi derecede Almanca bilen Nihan Buruk günümüzde kadın ve erkek hazır giyim üzerinde moda dünyasında varlığını ciddi anlamda hissettiren başarılı iş kadınlarındandır.

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler

YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR