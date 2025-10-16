Trend
17 yıllık evlilikleri bitirmişlerdi...Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele böyle görüntülendiler
17 yıllık evliliklerini geçen yıl noktalayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Okan Buruk ve Nihan Akkuş dün mekandan ayrılırken el ele görüntülendi.
Giriş Tarihi: 16.10.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 09:18