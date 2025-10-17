Trend
18 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar... Hande Erçel'in rol arkadaşı, Aşk ve Gözyaşı'nın Zuhal'inin eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyanlar hayrete düşüyor...
Barış Arduç ve Hande Erçel 'in başrolünü paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Zuhal Aksel karakterini canlandıran Senan Kara'nın 18 yıllık hayat arkadaşının da kendisi gibi ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte duyanları adeta hayrete düşüren Senan Kara'nın 18 yıldır aynı yastığa baş koyduğu oyuncu eşi...
Giriş Tarihi: 17.10.2025 19:02