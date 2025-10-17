Trend Galeri Trend Magazin 18 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar... Hande Erçel'in rol arkadaşı, Aşk ve Gözyaşı'nın Zuhal'inin eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyanlar hayrete düşüyor...

Barış Arduç ve Hande Erçel 'in başrolünü paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Zuhal Aksel karakterini canlandıran Senan Kara'nın 18 yıllık hayat arkadaşının da kendisi gibi ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte duyanları adeta hayrete düşüren Senan Kara'nın 18 yıldır aynı yastığa baş koyduğu oyuncu eşi...

Giriş Tarihi: 17.10.2025 19:02
Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisinde Zuhal Aksel rolüyle dikkatleri çeken Senan Kara, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda sergilediği başarılı oyunculuğu ile seyircilerin beğenisini kazanan Kara, hakkında ortaya çıkan bir gerçekle sevenlerini adeta hayrete düşürdü.

Kara'nın tam 18 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi de kendisi gibi ünlü oyuncu çıktı!

Gözlerden uzak ve sakin bir birliktelik sürdürmeyi seçen ünlü çiftin 18 yıldır birlikte olduklarını ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki kim bu ünlü oyuncu?

İşte Senan Kara'nın Hercai dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan eşi Serhat Tutumluer!

2007 yılında bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Senan Kara ve Serhat Tutumluer çifti, 18 yıldır mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor.

MEĞER OĞLU DA BAŞARILI OYUNCUYMUŞ!

Türk sinemasının hafızalara kazınmış "en iyi kötü adam"larından biri olarak anılan Hayati Hamzaoğlu, sayısız filmdeki performansıyla Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Yaklaşık 200 yapımda rol alan usta oyuncu, ne yazık ki 67 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Sert ve etkileyici mizacıyla tanınan Hamzaoğlu, sinemaseverlerin karşısına en son 1998 yapımı Aynalı Tahir filminde çıkmıştı.

Hayati Hamzaoğlu, maddi zorluklar nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimini sürdürememiş ve kuyumculuk ile kunduracılık gibi farklı işlerde çalışmak zorunda kalmıştı.

Trabzon doğumlu sanatçı, 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.

Usta oyuncunun kötü adam rollerinden oluşan mirası, oğlunun ekran başarısıyla günümüzde de devam ediyor.

Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu Deniz Hamzaoğlu, babasının gölgesinde kalmayarak kendi kariyerini oluşturmuş bir isim olarak dikkat çekiyor.

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Hamzaoğlu, ilk ve orta öğrenimini Yalova'da tamamladı. Eğitim hayatına Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümlerinde devam etti.

2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan Hamzaoğlu, mezuniyet sonrası aynı üniversitede yüksek lisansını Rejisörlük alanında tamamladı.

Deniz Hamzaoğlu, Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem de reji asistanı olarak görev aldı.

Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrılmasının ardından İstanbul'a taşınan sanatçı, birçok tiyatroda oyuncu, yönetmen ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası festivallerde hem yönetmen hem de oyuncu olarak yer aldı.

Deniz Hamzaoğlu, kariyerinde Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Durak, Hayat Şarkısı, Dört Köşeli Üçgen, Marlon, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Aile Arasında, Nefes Nefese, Halka, Bayi Toplantısı, Ya İstiklal Ya Ölüm ve Kırmızı Oda gibi başarılı projelerde rol aldı ve izleyiciler tarafından beğenildi.

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Bilal İnci - Elif İnci

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun