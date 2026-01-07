Trend Galeri Trend Magazin 19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban'dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban'dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Hollywood'un 19 yıllık rüya evliliğinde kimsenin beklemediği acı son! Yıllardır örnek gösterilen ve birbirine aşkla bakan o efsane çift, tek celsede yollarını sonsuza dek ayırdı. Boşanma belgelerindeki o ifade ise hayranlarını yasa boğdu; işte bir devrin kapandığı o anlar...

Giriş Tarihi: 07.01.2026 12:53 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:57
19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Boşanma davasındaki '306 gün' detayı herkesi şaşkına çevirdi! 50 milyon dolarlık servetin nasıl bölüşüleceği ve çocukların velayeti konusunda varılan o ilginç anlaşma sonunda ortaya çıktı. İşte ünlü çiftin ayrılığının perde arkasındaki, dudak uçuklatan o maddeler...

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Hollywood'un en uzun soluklu çiftlerinden Nicole Kidman ve Keith Urban, yaklaşık yirmi yıllık evliliklerinin ardından resmen boşandı. 6 Ocak 2026 tarihli Tennessee mahkeme kayıtlarına göre, çiftin boşanma süreci dosyanın açılmasından dört ay sonra tamamlandı. Ayrılık haberleri ilk olarak Ağustos 2025'te gündeme gelmiş ve Kidman, "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

MAL PAYLAŞIMI VE NAFAKA KARARI

Mahkeme belgeleri, çiftin boşanma detayları üzerinde davanın başından itibaren anlaştığını gösteriyor. Tarafların imzaladığı anlaşmaya göre, herkes kendi kişisel mülklerini, tröstlerini ve ticari varlıklarını koruyacak; bu da evlilik öncesi bir anlaşmanın (prenuptial agreement) varlığına işaret ediyor.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Ayrıca, tarafların birbirine herhangi bir eş nafakası ödemeyeceği karara bağlandı. Çiftin 50 milyon dolar değerindeki emlak portföyünün nasıl paylaşılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

VELAYET DÜZENLEMESİ

Çiftin 17 yaşındaki kızı Sunday ve 15 yaşındaki kızı Faith'in velayet düzenlemesi de belli oldu. Anlaşmaya göre Nicole Kidman, çocukların birincil ebeveyni olarak belirlendi. Çocuklar yılın 306 gününü anneleriyle, 59 gününü ise babaları Keith Urban ile geçirecek. İştirak nafakası ödenmeyecek olsa da, çocukların sağlık ve eğitim gibi konulardaki kararları ortak alınacak.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Özellikle dikkat çeken bir maddeye göre, taraflar çocukların psikolojik sağlığını korumak adına birbirleri veya aileleri hakkında "kötü konuşmama" sözü verdi.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

KİDMAN'DAN İLK SİNYALLER

Boşanma hakkında doğrudan bir açıklama yapmayan 57 yaşındaki Kidman, yakın zamanda Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda zorlu bir süreçten geçtiğini ima etmişti. Ünlü oyuncu, "Ne kadar acı verici veya yıkıcı olursa olsun, bir çıkış yolu olduğunu bilmek gerekir. Yavaşça hareket ederseniz, bu his geçecektir," ifadelerini kullanarak yaşadığı süreci özetledi.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KEITH URBAN'IN "PİŞMANLIĞI" KONUŞULUYORDU!

Eylül ayında yollarını ayıran çiftin boşanmasının ardından Urban'ın kendini her zamankinden daha izole hissettiği iddia edildi. Bir kaynak, ünlü müzisyenin hem maddi hem de duygusal açıdan zor bir süreçten geçtiğini ileri sürdü.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Son dönemde özel davetlerde sahne alan 58 yaşındaki müzisyenin, bu süreçte kendini daha da yalnız hissettiği öne sürüldü. "Keith şu anda yorgun, izole ve hiç hayal etmediği bir gelecekle yüzleşiyor" ifadeleri dikkat çekti.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Aynı kaynak, Urban'ın yalnızca eşini değil, en yakın dostunu da kaybettiğini düşündüğünü belirterek, "Nicole onun en büyük destekçisiydi. Şimdi sık sık 'Acaba çok büyük bir hata mı yaptım?' diye sorguluyor" dedi.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Öte yandan Nicole Kidman cephesinde tablo daha farklı görünüyor. Ünlü oyuncunun boşanma sürecinin kamuoyuna yansımasından önce oldukça stres yaşadığı, ancak sürecin netleşmesiyle birlikte kızlarına ve geleceğine odaklandığı belirtiliyor.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Nicole Kidman, 29 Eylül'de duyurduğu ayrılığın ardından, 30 Eylül'de resmi olarak boşanma davası açtı. "Uzlaşmaz farklılıklar" gerekçesiyle yapılan başvuruda, Kidman'ın çocukların birincil ikamet ebeveyni olmayı talep ettiği de öğrenildi.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

İddialara göre çiftin evliliği 2025 yazının başında sarsılmaya başladı. Aylar süren sessiz bir ayrılık ve yoğun iş temposu, iki ünlü ismin yollarını ayırmasına neden oldu.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Boşanmanın yankıları sürerken, Keith Urban'ın pişmanlık yaşayıp yaşamadığı ise magazin dünyasında merak konusu olmaya devam ediyor.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile 2006 yılında nikah masasına oturduğu eşi, country müziğin efsane ismi Keith Urban boşanma kararı almıştı.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

ABD'nin önde gelen magazin sitesi TMZ'nin duyurduğu habere göre, çiftin bu yazın başından beri ayrı yaşadığı ortaya çıkmıştı.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Çifte yakın kaynaklar, Kidman'ın evliliğini kurtarmak için çabaladığı ancak Urban'ın ilişkiyi bitirme kararı aldığını konuşuyordu.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

19 YILLIK AŞK MASALI SON BULDU!

Aldıkları ayrılık kararıyla yabancı basına bomba gibi düşen Nicole Kidman ve Keith Urban'ın resmi olarak boşandığı öğrenildi.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Hollywood yıldızı Nicole Kidman, boşanma dilekçesinde çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman geçen aylarda, Keith Urban ile evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Uzun yıllar aynı yastığa baş koyduğu eşi ile bu kareyi paylaşan yıldız, "Yıl dönümümüz kutlu olsun bebeğim." notunu düşmüştü.