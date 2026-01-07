19 yıllık efsane aşk tek kalemde bitti! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan şok boşanma kararı: 50 milyon dolar...

VELAYET DÜZENLEMESİ

Çiftin 17 yaşındaki kızı Sunday ve 15 yaşındaki kızı Faith'in velayet düzenlemesi de belli oldu. Anlaşmaya göre Nicole Kidman, çocukların birincil ebeveyni olarak belirlendi. Çocuklar yılın 306 gününü anneleriyle, 59 gününü ise babaları Keith Urban ile geçirecek. İştirak nafakası ödenmeyecek olsa da, çocukların sağlık ve eğitim gibi konulardaki kararları ortak alınacak.