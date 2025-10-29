Trend Galeri Trend Magazin 2 ay önce anne olmuştu: Oyuncu Burak Çelik'in eşi Ece Çelik oğlunun son halini paylaştı!

Oyuncu Burak Çelik'le 2024 yılında nikah masasına oturan ve 2 ay önce ilk kez anne olan Ece Çelik içleri ısıtan bir paylaşım yaptı. Minik oğlu Aslan'ı paylaşan Ece Çelik, birçok beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 14:20
Birçok dizi projesinde başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Çelik, 2024 yılında menajer kız arkadaşı Ece Bayrak ile hayatını birleştirmişti.

Gözlerden uzak dünyaevine giren ikiliden müjdeli haber ise gelmişti.

Instagram hesaplarında sık sık paylaşım yapan Çelik ve Bayrak bir bebek beklediklerini açıklamıştı.

10 gün önce oğullarını kucaklarına alan ünlü çift, minik bebeklerine 'Aslan' adını vermişti.

OĞLUNUN SON HALİNİ PAYLAŞTI!

Çiçeği burnunda anne Ece Çelik son olarak oğlu Aslan'ı sosyal medya hesabında paylaştı.

2 aylık olan Aslan, takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜ İÇİN ROMANTİK PAYLAŞIM!
Şimdilerde ilk kez baba olmanın tadını çıkaran Burak Çelik de eşinin yeni yaşını kutlamıştı. Nikah gününden bir fotoğraf paylaşan Çelik, "İyi ki doğmuşsun sevgilim, süper anne" notunu düştü. Yakışıklı oyuncu takipçilerinden birçok beğeni ve yorum almıştı.

"YUMUŞ YUMUŞ OLDUM"
Öte yandan Çiçeği burnunda anne Ece Bayrak geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaparak, eşi Burak Çelik'in baba olduğu anları yayınlamıştı. Bayrak takipçilerinin beğeni yağmuruna tutulurken, birçok takipçisinden de 'Yumuş yumuş oldum' yorumlarını aldı.

Yakın zamanda baba olan bir diğer oyuncu isim de İlker Aksum. Ünlü isim sosyal medyada da neşeli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tatillerini Bodrum'da geçiren Aksum Ailesi, geçtiğimiz günlerde Lila'nın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi görmüştü.

Takipçileri, minik Lila'nın babasına olan benzerliğini "adeta kopyası" yorumlarıyla dile getirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Aksum, son olarak geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen biricik kızı Lila'nın ilk kez mama yediği anları paylaştı.

Sosyal medya hesabından eşi Dilay Ekmekcioğlu'nun kızları Lila'ya mama yedirdiği anları paylaşan ünlü oyuncu, bu sevimli kareler ile takipçilerinden beğeni topladı.

Tatlı kızıyla vakit geçirmekten büyük keyif alan Aksum, geçtiğimiz günlerde de Lila ile çay keyfi yaparken çekilen bir kareyi takipçileri ile paylaşmıştı.

Fotoğrafa ise kendine has esprili üslubuyla "Hanım gel çay içek kıı" notunu düşerek yine yüzleri güldürmüştü.

Lila'nın sevimli halleri kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, ünlü oyuncunun baba halleri de takipçilerinden tam not aldı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.