Trend Galeri Trend Magazin 2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı. 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Kobal, kıskandıran fiziğiyle adeta mest etti...

Giriş Tarihi: 26.08.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:15
2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

Bir döneme damga vuran Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşlarak anne ve baba olmanının da mutluluğuna vardı.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

Anne olduktan sonra vaktinin çoğunluğunu kızlarına harcayan Sinem Kobal, güzelliğiyle de ilgi odağı olmayı başarıyor.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

PAYLAŞIMIYLA OLAY OLDU!
Sinem Kobal son olarak, sık sık fotoğraf paylaştığı Instagram hesabına yeni kareler ekledi.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

Peş peşe fotoğraf yayınlayan Kobal, bikinili pozuyla kendine hayran bıraktı.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

2 çocuk annesi ünlü oyuncu, kusursuz fiziğiyle sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

Öte yandan Sinem Kobal geçen günlerde de 38. yaşına bastı.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

6 milyon takipçili Instagram hesabından doğum günü karelerini paylaşan güzel oyuncu sevenlerinden 'iyi ki doğdun' mesajı aldı.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

Kobal'ın pastasının üzerindeki 'Hem harbi hem barbie' notu da dikkatlerden kaçmadı.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

38 yaşına giren iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları da kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

Mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen ünlü çift ise, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor.

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

2 çocuk annesi mankenlere taş çıkarttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle mest etti...

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU