2 milyonluk tarihi konser! Shakira tüm rekorları böyle paramparça etti!

Copacabana Plajı'nda yer yerinden oynadı, tam 2 milyon kişi tek bir isim için dev bir insan seline dönüştü! Sahnedeki o tarihi anlar ve finaldeki şok eden veda mesajıyla herkesi kilitleyen gecede, Madonna ve Lady Gaga'nın rekorları bile adeta altüst oldu. Milyonların şahitlik ettiği bu unutulmaz konserde hem coşku tavan yaptı hem de yaşanan o duygusal anlar yürekleri ağza getirdi.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 07:13 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 07:16
Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, önceki gece Brezilya'daki Copacabana Plajı'nda ücretsiz bir konser verdi. Konser, plajı bir kez daha dünyanın en büyük açık hava sahnelerinden birine dönüştürdü.

Sahil boyunca uçan dronlar gökyüzüne Portekizce "Seni seviyorum Brezilya" yazısını çizerken, yaklaşık iki milyon kişilik dev bir kalabalık toplandı.

Konserde Shakira 'Hips Don't Lie', 'La Tortura' ve 'La Bicicleta' gibi en bilinen şarkılarını seslendirdi; finali ise Gerard Pique ile ayrılığının ardından yayımlanan 'Bizarrap' oturumu ile yaptı.

Gecede konuk performanslara da yer verildi. Anitta sahnede Shakira'ya eşlik ederken, Caetano Veloso ve Maria Bethania da etkinlikte yer aldı.

Shakira ayrıca konser sırasında, sahne ekibinden bir teknisyenin hayatını kaybettiğini hatırlatarak kısa bir anma gerçekleştirdi.

2024'te Madonna ve 2025'te Lady Gaga aynı sahilde, büyük kalabalıklara konser vermişti.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör