2 yıldır sırra kadem basmıştı! YouTuber Banu Berberoğlu yıllar sonra geri döndü: İrem Derici'den sürpriz bir yorum geldi...
Sevgilisiyle çektiği videolarla hayatımıza giren Banu Berberoğlu, son 2 yıldır sırra kadem basmış ve sosyal medyadan uzak kalmıştı. Yıllar sonra sürpriz bir şekilde YouTube'a geri dönen Berberoğlu, yaşadığı pişmanlıkları ve ara verme sürecini samimi bir şekilde anlattı. Geri dönüşünün ardından ünlü şarkıcı İrem Derici de videoya sürpriz bir yorum yaparak dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 19.08.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:28