2 yıldır sırra kadem basmıştı! YouTuber Banu Berberoğlu yıllar sonra geri döndü: İrem Derici'den sürpriz bir yorum geldi...

Sevgilisiyle çektiği videolarla hayatımıza giren Banu Berberoğlu, son 2 yıldır sırra kadem basmış ve sosyal medyadan uzak kalmıştı. Yıllar sonra sürpriz bir şekilde YouTube'a geri dönen Berberoğlu, yaşadığı pişmanlıkları ve ara verme sürecini samimi bir şekilde anlattı. Geri dönüşünün ardından ünlü şarkıcı İrem Derici de videoya sürpriz bir yorum yaparak dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 19.08.2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:28
YouTube dünyasında kısa sürede adından söz ettiren Banu Berberoğlu, sevgilisi Mehmet ile birlikte çektiği videolarla geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmişti.

Özellikle genç takipçileri arasında büyük popülerlik kazanan Berberoğlu, dönemin en çok konuşulan içerik üreticilerinden biri olmuş, ancak zaman zaman sosyal medyada aldığı tepkiler nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Hatta bazı videoları ve içerikleri, bazı kullanıcılar tarafından yoğun biçimde eleştirilmiş ve Berberoğlu birçok kişi tarafından adeta linç edilmişti.

Bu süreçlerin ardından Banu Berberoğlu, yaklaşık 2 yıl boyunca video paylaşmamış ve sosyal medyadan adeta sırra kadem basmıştı. Hayranları ve takipçileri, onun sessizliğine anlam verememiş, geri dönüp dönmeyeceğini merakla beklemişti. Bu uzun sessizliğin ardından, Berberoğlu sürpriz bir şekilde YouTube kanalına soru-cevap formatında bir video yükleyerek geri dönüş sinyali verdi.

"KENDİMİ ZORLAMAK İSTEMEDİM"

Trabzon'da yaşayan Banu Berberoğlu, neden video çekmediğini ve pişmanlıklarını tek tek sıraladı: ''Çünkü içimden hiçbir şekilde video çekmek gelmiyordu. Bende kendimi zorlamak istemedim. Bu ara çok uzun oldu biliyorum. Keşke bu kadar ara vermeseydim diye düşünüyorum. Ama böyle oldu maalesef."

"KEŞKE VİDEO ÇEKSEYMİŞİM"

Ünlü fenomen ''Video çekmeyi bırakınca içinde bir boşluk oluştu mu?'' sorusuna ise, "Alıştığım, alıştığım bir rutin olduğu için rutinimi bırakınca tabi ki bir boşluk hissettim. Ama yine de içimden video çekme isteği gelmediği için de çekmiyordum açıkçası. Ama keşke çekseymişim'' cevabını verdi. Uzun süre video çekmediği için video pişman olan Berberoğlu, artık daha değişik videolar çekmek istediğini takipçileriyle paylaştı.

İREM DERİCİ'DEN DESTEK YORUMU!
Yayınladığı soru-cevap videosuyla kısa sürede gündem olan Banu Berberoğlu, takipçilerinden yoğun yorumlar aldı.

Yorum yapanlar arasında ünlü şarkıcı İrem Derici de vardı. Derici, Berberoğlu'na destek mesajı vererek 'Gitme bir daha' notunu paylaştı.