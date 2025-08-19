2 yıldır sırra kadem basmıştı! YouTuber Banu Berberoğlu yıllar sonra geri döndü: İrem Derici’den sürpriz bir yorum geldi...

"KEŞKE VİDEO ÇEKSEYMİŞİM"

Ünlü fenomen ''Video çekmeyi bırakınca içinde bir boşluk oluştu mu?'' sorusuna ise, "Alıştığım, alıştığım bir rutin olduğu için rutinimi bırakınca tabi ki bir boşluk hissettim. Ama yine de içimden video çekme isteği gelmediği için de çekmiyordum açıkçası. Ama keşke çekseymişim'' cevabını verdi. Uzun süre video çekmediği için video pişman olan Berberoğlu, artık daha değişik videolar çekmek istediğini takipçileriyle paylaştı.