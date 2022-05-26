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2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: "Anlaşamayabiliyorsunuz.."

Ünlü oyuncu Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile pandemi döneminde sessiz sedasız hayatını birleştirmişti. Güzel oyuncu Begüm Birgören ile eşi Mehmet Cemil'in boşandığı öne sürülmüştü. Begüm Birgören, katıldığı bir programda gerçeği anlattı.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 14:56
2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: Anlaşamayabiliyorsunuz..

2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: "Anlaşamayabiliyorsunuz.."

Begüm Birgören ile Mehmet Cemil pandemi döneminde sessiz sedasız evlenen ünlü isimler arasına katılmıştı. Ünlü çiftin şiddet nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. İkinci Sayfa programına katılan Begüm Birgören, gerçeği itiraf etti.

2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: Anlaşamayabiliyorsunuz..

2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: "Anlaşamayabiliyorsunuz.."

Güzel oyuncu Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Ekim 2020'de sessiz sedasız evlenmişti.

2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: Anlaşamayabiliyorsunuz..

2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: "Anlaşamayabiliyorsunuz.."

Begüm Birgören düğün fotoğraflarını "Sevgilim" yazarak, paylaşmıştı. Mehmet Cemil ise "Her şey seninle güzel sevgilim" karşılığını vermişti.

2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: Anlaşamayabiliyorsunuz..

2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: "Anlaşamayabiliyorsunuz.."

Düğün polzarına beğeni ve yorum yağan ünlü çiftin boşandığı öne sürüldü.

2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: Anlaşamayabiliyorsunuz..

2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: "Anlaşamayabiliyorsunuz.."

Ünlü oyuncu Begüm Birgören bu iddialara İkinci Sayfa programında yanıt verdi.

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