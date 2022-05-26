2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: "Anlaşamayabiliyorsunuz.."

Begüm Birgören düğün fotoğraflarını "Sevgilim" yazarak, paylaşmıştı. Mehmet Cemil ise "Her şey seninle güzel sevgilim" karşılığını vermişti.