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2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: "Anlaşamayabiliyorsunuz.."
2 yıllık eşinden boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Begüm Birgören gerçeği itiraf etti: "Anlaşamayabiliyorsunuz.."
Ünlü oyuncu Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile pandemi döneminde sessiz sedasız hayatını birleştirmişti. Güzel oyuncu Begüm Birgören ile eşi Mehmet Cemil'in boşandığı öne sürülmüştü. Begüm Birgören, katıldığı bir programda gerçeği anlattı.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 14:46
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 14:56