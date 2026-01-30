Trend
20 kişinin üstünü tek kalemde çizmişti! Demet Akalın'ın "temizlik" ilhamını kimden aldığı belli oldu...
Magazin dünyasının sivri dilli ve dobrasılığıyla tanınan ismi Demet Akalın, sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği dev temizlikle dikkatleri üzerine çekmişti! 20 kişiyi tek kalemde silen Akalın'a bu fikri veren isim belli oldu! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:10