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20 yıldır evli Jessica Alba ve eşi Cash Warren’ın evliliği çatırdıyor mu? Yüzükler çıkınca...

Dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba, film yapımcısı eşi Cash Warren'la 2008 yılında dünyaevine girdi. Jessica Alba ve Cash Warren'ın bu evliliğinden üç de çocuğu var. Ünlü çift, geçtiğimiz gün yüzükleri olmadan görüntülendi ve ayrılık iddiaları kuvvetlendi.

Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:09
20 yıldır evli Jessica Alba ve eşi Cash Warren’ın evliliği çatırdıyor mu? Yüzükler çıkınca...

Dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba, film yapımcısı eşi Cash Warren'la 2008 yılında dünyaevine girdi.

20 yıldır evli Jessica Alba ve eşi Cash Warren’ın evliliği çatırdıyor mu? Yüzükler çıkınca...

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Yaklaşık 20 yıldır birlikte olan Alba ve Warren çiftinin 16 yaşında Honor, 13 yaşında Haven adlı kızları ve 7 yaşında Hayes adında bir oğlu var.

20 yıldır evli Jessica Alba ve eşi Cash Warren’ın evliliği çatırdıyor mu? Yüzükler çıkınca...

AYRILDILAR, BOŞANMAYA HAZIRLANIYORLAR

TMZ'nin yayınladığı habere göre; ünlü çiftin ayrıldığı ve boşanma kararı aldığı iddia edildi.

20 yıldır evli Jessica Alba ve eşi Cash Warren’ın evliliği çatırdıyor mu? Yüzükler çıkınca...

ARTIK YÜZÜK TAKMIYORLAR

Çiftin ayrılık nedeni kesin olarak bilinmezken çift yüzükleri çıkarttı ve artık takmıyor.

20 yıldır evli Jessica Alba ve eşi Cash Warren’ın evliliği çatırdıyor mu? Yüzükler çıkınca...

İDDİALARI KUVVETLENDİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Jessica Alba'nın yüzüksüz görüntülenmesi iddiaları kuvvetlendirdi.

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