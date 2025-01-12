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20 yıldır evli Jessica Alba ve eşi Cash Warren’ın evliliği çatırdıyor mu? Yüzükler çıkınca...

Dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba, film yapımcısı eşi Cash Warren'la 2008 yılında dünyaevine girdi. Jessica Alba ve Cash Warren'ın bu evliliğinden üç de çocuğu var. Ünlü çift, geçtiğimiz gün yüzükleri olmadan görüntülendi ve ayrılık iddiaları kuvvetlendi.